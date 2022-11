Mondi SCP získalo Národnú cenu za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

ECO-INVESTMENT, a.s.:

Pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera sa v utorok 8. novembra konal slávnostný večer v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave, počas ktorého boli ocenení víťazi za rok 2022. Do súťaže sa zapojili súkromné firmy, orgány verejnej správy, ale aj jednotlivci. Spoločnosti Mondi SCP sa podarilo získať ocenenia v obidvoch kategóriách, pričom v kategórii spoločenská zodpovednosť sa stala hlavným víťazom. Za Mondi SCP cenu prevzali Silvia Kloptová, riaditeľka Trvalo udržateľného rozvoja a Vladimír Krajči, Technický riaditeľ."Sme na toto ocenenie veľmi hrdí, pretože dokazuje, že sme naozaj jedineční v komplexnosti a dlhodobom prístupe k starostlivosti o zamestnancov, podpore našej komunity, znižovaní negatívneho dopadu na životné prostredie a spolupráci so zákazníkmi a dodávateľmi. Boli sme hodnotení podľa európsky uznávaných kritérií nezávislou spoločnosťou a preukázali sme, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre našu firmu prioritou vo všetkých oblastiach" zhodnotila Silvia Kloptová.V rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2022 bol v kategórii sektora verejnej správy medzi ocenenými pán Peter Madzík z Katolíckej univerzity v Ružomberku. "Sme veľmi radi, že do nášho regiónu poputovalo aj toto ocenenie. Svedčí to o tom, že aj také malé mesto má čo ponúknuť a má kvalitných ľudí, ktorým záleží na zlepšovaní podmienok a kvality života pre občanov. Víťazovi srdečne gratulujeme", doplnil Vladimír Krajči.