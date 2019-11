Dvoch ľudí obvinili zo spolupráce s organizáciou Islamský štát

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 20. novembra (TASR) - Kosovská prokuratúra obvinila z terorizmu dvoch podozrivých. Obžaloba tvrdí, že dvojica spolupracovala s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) v Sýrii, informovala v stredu agentúra AP.Kosovská prokuratúra zverejnila v utorok vyhlásenie, podľa ktorého obžalovali ženu identifikovanú ako F. Z., ktorá podľa obžaloby bojovala po boku IS v Sýrii. Obvinená patrí medzi 110 občanov Kosova repatriovaných v apríli zo Sýrie.Muž identifikovaný ako F. L. podľa obžaloby prostredníctvom Facebooku nabádal ľudí, aby sa pridali k IS, sťahoval si materiály tejto organizácie a vychvaľoval nedávne teroristické útoky na Srí Lanke.Žene hrozí trest odňatia slobody až do výšky 15 rokov a mužovi päťročné väzenie.Podľa kosovských úradov 30 obyvateľov Kosova stále aktívne podporuje teroristické skupiny v Sýrii.