Za v Kremnici parkovanie si obyvatelia priplatia

Mestský hrad Kremnica, archívna snímka.

Kremnica 20. novembra (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Kremnice si od začiatku decembra za parkovanie v meste priplatia. Kremnická samospráva pripravila nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré zavádza spoplatnenie parkovania aj na doteraz neplatenom parkovisku Jeleň či neďalekej Skalke.Podľa primátora Alexandra Ferenčíka musela samospráva pristúpiť k zvýšeniu sadzieb za parkovanie pre neustále sa zvyšujúce náklady v tejto oblasti. "" uviedol primátor s tým, že výška parkovného sa nemenila od roku 2013. Okrem hodinovej sadzby sa podľa jeho slov zvýšili aj ceny ročných parkovacích kariet.Norma rieši aj spoplatnenie parkovania na niektorých plochách, kde bolo doteraz státie bezplatné. Ide napríklad o parkovisko pri poliklinike, či tzv. parkovisko Jeleň. Podľa primátora ho využívali na celodenné státie ľudia, ktorí dochádzajú do práce.Samospráva tiež spoplatnila parkovanie v rekreačnej oblasti Skalka. Tento krok Ferenčík obhajuje tým, že je potrebné rozširovať parkovacie kapacity v tejto lokalite a tiež nutnosťou posilniť zimnú údržbu. To všetko podľa neho predstavuje zvýšené náklady na rozpočet mesta. Tak ako aj pri iných opatreniach, ktoré sa týkali Skalky, samospráva avizuje, že vybrané prostriedky budú použité na zahustenie služieb v tejto lokalite. "" dodal Ferenčík.Podľa primátora sa samospráva snaží každoročne rozšíriť parkovacie plochy v meste. "," priblížil s tým, že teraz vzniknú nové parkovacie miesta aj na ďalšom rekonštruovanom úseku Zechenterovej ulice.Parkovné je možné aktuálne v meste uhradiť prostredníctvom SMS alebo parkovacej karty. Do budúcnosti pripravuje samospráva v spolupráci s prevádzkovateľom SMS služby aj možnosť zaplatiť prostredníctvom mobilnej aplikácie.