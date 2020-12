Dvoch prevádzačov uznali vinnými zo zabitia desiatok migrantov z Vietnamu v juhovýchodnom Anglicku

Za zabitie hrozí doživotie

Vinu priznalo viacero osôb

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Dvoch členov medzinárodnej skupiny prevádzačov ľudí v pondelok uznali vinnými zo zabitia v spojitosti s úmrtiami 39 migrantov z Vietnamu, ktorých minulý rok našli v chladiarenskom návese kamióna v juhovýchodnom Anglicku.Ústredný trestný súd v Londýne okrem rumunského mechanika Gheorgheho Nicu a severoírskeho vodiča kamióna Eamonna Harrisona uznal vinnými aj Christophera Kennedyho a Valentina Calotu. Tých zase z pašovania ľudí.Podľa prokurátorov Harrison viezol náves do belgického prístavu Zeebrugge na prepravu do Spojeného kráľovstva. Nicu opísali ako lídra gangu.Obžalovaným oznámia tresty v januári. Za prevádzačstvo hrozí maximálny trest 14 rokov odňatia slobody, za zabitie doživotie.V rámci prípadu priznalo vinu viacero osôb. Medzi nimi je šéf prepravnej spoločnosti Ronan Hughes a vodič Maurice Robinson, ktorý vyzdvihol náves v Anglicku a priznal sa k 39-násobnému zabitiu.Telá 31 mužov a ôsmich žien našli 23. októbra v anglickom meste Grays. Podľa polície zomreli v dôsledku nedostatku kyslíka a prehriatia v uzavretom priestore. Obete boli vo veku od 15 do 44 rokov a prevádzačom zaplatili za ich prevoz do Anglicka. Podľa prokurátorov si gang za prevoz cez Eurotunel alebo loďkou pýtal zhruba 13-tisíc libier (viac ako 14-tisíc eur) na osobu.