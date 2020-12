Minister spravodlivosti USA oznámil nové obvinenia v prípade bombového útoku nad Lockerbie

Výbuch bomby skrytej v rádiu

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Americký minister spravodlivosti William Barr v pondelok oznámil obvinenia proti údajnému výrobcovi bomby, ktorú použili pri bombovom útoku na lietadlo americkej spoločnosti Pan Am nad škótskym mestom Lockerbie v roku 1988.Abú Agilu Masúda obvinili pre jeho účasť na útoku v deň 32. výročia tragédie, ktorá si vyžiadala 270 mŕtvych. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Predpokladá sa, že Masúd je v Líbyi a Spojené štáty podľa ich predstaviteľov rokujú s krajinou o jeho väzbe. Zároveň tiež komunikujú so škótskymi úradmi, ktoré by im mohli poskytnúť dôkazy. Očakáva sa, že žalobu podajú prokurátori vo Washingtone D.C.Let Pan Am 103 smeroval z Londýna do New Yorku. Výbuch bomby skrytej v rádiu si vyžiadal životy všetkých ľudí na palube i 11 osôb na zemi, väčšina obetí boli Američania.Prípad sprevádza Barra v úrade. Keď bol ministrom spravodlivosti za prezidenta Georgea H.W. Busha oznámil obvinenia voči ďalším dvom Líbyjčanom. Al-Amín Chalífah Fhímah a Abd al-Básita al-Mighrahí boli obvinení z uloženia výbušnín do rádia a následne do kufra v lietadle.Pre komplikácie s predvedením mužov v USA proces s nimi viedol škótsky súd, ktorý zasadol v neutrálnom Holandsku. Prvého menovaného zbavili obvinení, druhého odsúdili na 27 rokov väzenia. V roku 2009 ho pre diagnózu rakoviny predčasne prepustili, zomrel v roku 2012.