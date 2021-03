Dvoch Slovákov strhla v Západných Tatrách lavína, zachraňovali ich za pomoci vrtuľníka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) boli v piatok v poobedňajších hodinách požiadaní o pomoc pre dvoch slovenských mužov, lyžiara a snoubordistu.Pri pokuse vystúpiť na Jakubinu z Jamníckej doliny ich totiž strhla lavína, obaja však ostali na povrchu. Pri páde si poranili dolné končatiny. Informuje o tom HZS na svojej webovej stránke.Záchranári HZS požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá zobrala záchranára HZS do Žiarskej doliny a spoločne smerovali do Jamnickej doliny. Na mieste poskytli pacientom neodkladnú zdravotnú pomoc.Následne ich z miesta letecky evakuovali do ústia Žiarskej doliny, kde ich odovzdali posádke Rýchlej zdravotníckej pomoci na prevoz do nemocnice.