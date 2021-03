Kancelár Kurz kritizoval rozdeľovanie vakcín v Únii, ani Rakúsko si ich však nenakúpilo všetky

Systém sa zrejme nezmení

Základný mechanizmus

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz kritizoval distribúciu vakcín proti koronavírusu v Európskej únii. Počas štvrtkového samitu EÚ tvrdil, že niektoré štáty dostávajú väčší podiel ako by mali, pričom požadoval korekčný mechanizmus.V piatok však pod tlakom vlastných komentárov uviedol, že všetci vstupujú do rokovaní s maximalistickým postojom a zdôraznil, že najdôležitejšie bude, aby sa nakoniec našlo spravodlivé riešenie.EÚ sprístupňuje dávky očkovacích látok svojim 27 členským štátom pomerným spôsobom alebo podľa počtu obyvateľov a zatiaľ neexistujú žiadne náznaky, že by sa tento systém mal zmeniť.Nemecká kancelárka Angela Merkelová po samite upozornila, že nie všetky krajiny vrátane Rakúska si zakúpili úplne všetky vakcíny, ktoré dostali možnosť získať."Pomerný spôsob je základný mechanizmus, na ktorom sme sa dohodli. Nie je to nový mechanizmus, je to starý mechanizmus. Ukázalo sa však, že nie každý využil tento pomerný spôsob,“ vyhlásila Merkelová.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo videu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že EÚ naďalej zostáva na ceste k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zaočkovanie 70 % dospelej populácie únie do leta tohto roka.