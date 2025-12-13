Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.12.2025
 Meniny má Lucia
 Šport

13. decembra 2025

Dvoch ukrajinských futsalistov počas cesty za súperom odviedli do armády, zápas ešte mohli odohrať


Dvoch hráčov ukrajinského futsalového klubu Ľubart z mesta Luck - Dmytra Romaňuka a Nazara Senyka - zmobilizovali do ukrajinskej armády priamo počas cesty na zápas tamojšej najvyššej súťaže. Ako ...



russia_ukraine_war_36958 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Dvoch hráčov ukrajinského futsalového klubu Ľubart z mesta Luck - Dmytra Romaňuka a Nazara Senyka - zmobilizovali do ukrajinskej armády priamo počas cesty na zápas tamojšej najvyššej súťaže.


Ako referuje web sportnews.com.ua, udialo sa tak 5. decembra na kontrolnom stanovišti neďaleko mesta Luck. Keď klubový autobus zastavil a zástupcovia miestneho vojenského komisariátu skontrolovali dokumenty všetkých pasažierov, Romaňuk a Senyk nemali odklad ani výnimku z mobilizácie.

Hráčom síce umožnili odohrať zápas proti súperovi z Odesy, ktorý sa uskutočnil 6. decembra, no následne sa museli začať pripravovať na službu v ukrajinskej armáde.


Zdroj: SITA.sk - Dvoch ukrajinských futsalistov počas cesty za súperom odviedli do armády, zápas ešte mohli odohrať © SITA Všetky práva vyhradené.

