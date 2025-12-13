|
Sobota 13.12.2025
Meniny má Lucia
13. decembra 2025
Dvoch ukrajinských futsalistov počas cesty za súperom odviedli do armády, zápas ešte mohli odohrať
Dvoch hráčov ukrajinského futsalového klubu Ľubart z mesta Luck - Dmytra Romaňuka a Nazara Senyka - zmobilizovali do ukrajinskej armády priamo počas cesty na zápas tamojšej najvyššej súťaže. Ako ...
13.12.2025 (SITA.sk) - Dvoch hráčov ukrajinského futsalového klubu Ľubart z mesta Luck - Dmytra Romaňuka a Nazara Senyka - zmobilizovali do ukrajinskej armády priamo počas cesty na zápas tamojšej najvyššej súťaže.
Ako referuje web sportnews.com.ua, udialo sa tak 5. decembra na kontrolnom stanovišti neďaleko mesta Luck. Keď klubový autobus zastavil a zástupcovia miestneho vojenského komisariátu skontrolovali dokumenty všetkých pasažierov, Romaňuk a Senyk nemali odklad ani výnimku z mobilizácie.
Hráčom síce umožnili odohrať zápas proti súperovi z Odesy, ktorý sa uskutočnil 6. decembra, no následne sa museli začať pripravovať na službu v ukrajinskej armáde.
Zdroj: SITA.sk - Dvoch ukrajinských futsalistov počas cesty za súperom odviedli do armády, zápas ešte mohli odohrať © SITA Všetky práva vyhradené.
