Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lucia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

13. decembra 2025

Zmení Juventus Turín majiteľa? Kryptospoločnosť Tether chce kúpiť väčšinu v talianskom veľkoklube


Tagy: Serie A

Taliansky futbalový veľkoklub Juventus Turín môže stáť pred zásadnou zmenou vlastníckej štruktúry. Ako referuje web goal.com, kryptomenová spoločnosť



Zdieľať
italy_soccer_serie_a_88756 13bc794a240444e1b17a084470fd9d08 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Taliansky futbalový veľkoklub Juventus Turín môže stáť pred zásadnou zmenou vlastníckej štruktúry. Ako referuje web goal.com, kryptomenová spoločnosť Tether predložila záväznú ponuku na odkúpenie kontrolného balíka akcií klubu, čím by sa potenciálne skončilo viac než storočné vlastníctvo rodiny Agnelliovcov.


Ponuka bola adresovaná holdingu Exor, prostredníctvom ktorého Agnelliovci kontrolujú 65,4 percenta akcií Juventusu. Tether navrhuje cenu 2,66 eura za akciu, čo celý klub oceňuje približne na 1,1 miliardy eur. Spoločnosť zároveň deklarovala, že po prípadnom prevzatí podielu Exoru plánuje vyhlásiť verejnú ponuku na odkúpenie zvyšných akcií za rovnakých podmienok.

Tether navyšuje svoj podiel


Záujem Tetheru o Juventus sa formoval už niekoľko mesiacov. Firma vstúpila do klubu ako menšinový investor vo februári tohto roka a v apríli navýšila podiel na 10,12 percenta akcií s viac než 6 percentami hlasovacích práv. V novembri bol do predstavenstva Juventusu zvolený Paolo Garino, nominant Tetheru, čo sa vtedy interpretovalo ako signál dlhodobejších plánov.

Generálny riaditeľ Tetheru Paolo Ardoino, rodák z Turína a dlhoročný fanúšik Juventusu, označil ponuku za osobný aj profesionálny záväzok. „Pre mňa bol Juventus vždy súčasťou môjho života. Vyrastal som s týmto tímom. Ako chlapec som sa sledovaním Juventusu učil, čo znamená záväzok, odolnosť a zodpovednosť,“ uviedol Ardoino.

V oficiálnom vyhlásení spoločnosť zdôraznila dlhodobý charakter svojich zámerov. „Tether predložil Exoru záväznú hotovostnú ponuku na odkúpenie celého jeho podielu v Juventuse. Po splnení regulačných podmienok má v úmysle predložiť verejnú ponuku na zvyšné akcie za rovnakú cenu, plne financovanú vlastným kapitálom a podporenú dlhodobým záväzkom ku klubu,“ uviedla firma s tým, že je pripravená investovať jednu miliardu eur do rozvoja Juventusu.

Mediálne špekulácie


Rodina Agnelliovcov však možnú zmenu majiteľa zatiaľ odmieta. Hovorca rodiny pre talianske médiá uviedol, že o predaji nerokujú. „Rokovania o predaji podielu v Juventuse neprebiehajú,“ vyhlásil a správy o prevzatí označil za mediálne špekulácie.

Juventus je pod kontrolou Agnelliovcov od roku 1923, čo z nich robí najdlhšie pôsobiacich majiteľov vo svetovom futbale. Počas tohto obdobia sa klub stal najúspešnejším tímom v Taliansku s dovedna 36 titulmi v Serie A, no aktuálna ponuka naznačuje, že jedna éra by sa napriek zatiaľ odmietavému postoju vlastníkov mohla blížiť k svojmu záveru.


Zdroj: SITA.sk - Zmení Juventus Turín majiteľa? Kryptospoločnosť Tether chce kúpiť väčšinu v talianskom veľkoklube © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mladého mexického boxera zabili mačetou vo vlastnom dome, keď bránil svoju sestru
<< predchádzajúci článok
Dvoch ukrajinských futsalistov počas cesty za súperom odviedli do armády, zápas ešte mohli odohrať

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 