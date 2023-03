Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe

Katar a Maroko účasť odmietajú

Eurposlanec Cozzolino je hľadaný

Zhabali státisíce eur

3.3.2023 (SITA.sk) - Belgické úrady v piatok predĺžili vyšetrovaciu väzbu poslancov Európskeho parlamentu (EP) Marca Tarabellu , ktorí sú obvinení z účasti na korupčnom škandále v europarlamente. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.Gréckej europoslankyni Kaili, ktorú zadržali a vzali do väzby ešte v decembri, predĺžili väzbu o dva mesiace, oznámil úrad federálneho prokurátora. Jej belgický kolega sa pred sudcov postaví znovu o mesiac.Obaja čelia obvineniam z účasti v zločineckej organizácii, korupcie a prania špinavých peňazí v rámci vyšetrovania nezákonného lobingu katarských a marockých predstaviteľov v snahe ovplyvniť rozhodnutia EP.Katar a Maroko popierajú akúkoľvek účasť, no europarlament pozastavil prácu na všetkých spisoch súvisiacich s Katarom.V rámci vyšetrovania obvinili aj ďalších troch ľudí.Medzi nimi sú Kailiovej životný partner Francesco Giorgi , ktorého minulý týždeň prepustili z väzby, no má elektronické monitorovacie zariadenie, šéf charitatívnej organizácie Niccolo Figa-Talamanca , ktorého prepustili z väzby minulý mesiac bez špeciálnych podmienok, a bývalý europoslanec Pier Antonio Panzeri Posledný menovaný, Giorgiho bývalý šéf a bývalý predseda parlamentnej delegácie pre vzťahy s krajinami Maghrebu a podvýboru pre ľudské práva, priznal, že je jedným z vodcov zločineckej siete, a uzavrel dohodu s belgickými úradmi, no zostáva za mrežami.S belgickou prokuratúrou sa dohodol, že poskytne informácie výmenou za nižší trest.Taliansky europoslanec Andrea Cozzolino , pre ktorého Giorgi tiež pracoval a po Panzerim predsedal aj delegácii pre vzťahy s krajinami Maghrebu, je hľadaný belgickými úradmi, no bojuje proti vydaniu z rodnej krajiny.V decembri belgickí prokurátori obvinili štyroch ľudí z korupcie, prania špinavých peňazí a členstva v zločineckej organizácii za to, že údajne vzali peniaze od katarských a marockých predstaviteľov, aby ovplyvňovali rozhodovanie v europarlamente.Pri raziách v Bruseli a v Taliansku tiež zhabali státisíce eur. Vo februári europarlament v súvislosti so škandálom zbavil imunity Tarabellu a Cozzolina.