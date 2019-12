Dvojica, ktorá spôsobila ťažkú ujmu na zdraví dôchodkyni, je vo väzbe

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. decembra (TASR) - Samosudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I zobral v utorok do väzby Moniku P. a Iva B., ktorí počas víkendu v bratislavskej bytovke zhodili 79-ročnú starenku zo schodov a spôsobili jej ublíženie na zdraví.TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak. Ženu sudca zobral do väzby z dôvodu ovplyvňovania svedkov a z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti a muža okrem toho aj z dôvodu možného úteku. Rozhodnutie nie je právoplatné. Dvojicu na zasadnutie v utorok eskortovali z cely policajného zaistenia. Pre médiá sa nevyjadrili a ani neoľutovali svoj čin.Polícia, ktorá o prípade informovala v pondelok (16.12.) na sociálnej sieti, oboch obvinili z ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania sa.Obvinení 43-ročná Monika P. z Nového Mesta nad Váhom a 29-ročný občan Českej republiky Ivo B. sa mali v sobotu (14. 12.) v noci 79-ročnej susede vyhrážať zabitím a následne ju fyzicky napadnúť a zhodiť zo schodov. Suseda, ktorá ich prišla upozorniť na hlučné správanie, utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice.Muž so ženou sa podľa polície po útoku zavreli v byte a odmietali policajtom otvoriť. Otvorili až po príchode policajného vyjednávača a pohotovostného policajného útvaru. Hrozí im trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.