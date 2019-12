Lidl spolu so zákazníkmi pomohol už 80 vážne chorým deťom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2019 (Webnoviny.sk) - Vďaka projektu "Od začiatku v dobrých rukách" dostali desiatky detí z celého Slovenska podporu podľa vlastných potrieb v celkovej hodnote viac ako 200 000 €.Najväčším šťastím každého rodiča je zdravé a spokojné dieťa. Mnoho malých detí však musí o to, čo by malo byť samozrejmé, bojovať od svojich prvých chvíľ na svete. Lidl sa spolu so svojimi zákazníkmi rozhodol podať týmto malým bojovníkom pomocnú ruku a v roku 2018 spustil projekt "Od začiatku v dobrých rukách". Doteraz projekt pomohol 80 vážne chorým deťom z celého Slovenska, ktoré dostali podporu v hodnote viac ako 200 000 €.V rámci projektu "Od začiatku v dobrých rukách" venuje Lidl 10 centov za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu na pomoc rodinám s deťmi vo veku do 3 rokov, ktoré majú vážne zdravotné problémy. Takýmto spôsobom diskont podporí každý týždeň jedno dieťa podľa jeho potrieb."V tomto projekte sa snažíme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Doteraz sme podporili osemdesiat detí s rôznymi diagnózami zo všetkých kútov Slovenska. Každú žiadosť posudzujeme individuálne a preto je aj konkrétna podpora jedinečná. Pre malých bojovníkov sme zabezpečili desiatky rehabilitácii a terapii, zdravotníckych pomôcok, ale poskytli sme aj materiálnu pomoc, palivovú kartu, príspevok na rekonštrukciu strechy. Jednému chlapčekovi sme pomohli získať špeciálne vycvičeného psíka," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie.Projekt "Od začiatku v dobrých rukách" spustil Lidl v marci 2018 a plánuje ho realizovať dlhodobo. Všetky informácie o projekte, príbehy podporených detí a prihlasovací formulár nájdete na www.spolocenskazodpovednost.sk Okrem spomenutého projektu pomáha Lidl chorým deťom aj v rámci projektu "Dobré rozprávky". Už päť rokov venuje diskont všetkým slovenským pôrodniciam, ktoré umožňujú bezplatný pôrod, život zachraňujúce prístroje pre novorodencov. Počas piatich rokov získali slovenské nemocnice prístroje v celkovej hodnote takmer 4 500 000 €.