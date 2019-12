Dvojica obvinených zo zločineckej skupiny Sereďania skončila vo väzbe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, rozhodol vo štvrtok (12. 12.) v neskorých večerných hodinách o vzatí do väzby dvoch osôb, M. J. a Z. Š., obvinených zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z inej trestnej činnosti. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Oboch mužov zo zločineckej skupinyzadržala Národná kriminálna agentúra v okrese Galanta.konštatovala Kudjáková. Rozhodnutie nie je právoplatné. Obvinení proti nemu podali sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.Ako o tom informovala polícia na sociálnej sieti 10. decembra, vyšetrovateľ obvinil celkovo šesť osôb, a to okrem založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny aj z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a z obzvlášť závažného zločinu ublíženia na zdraví.Dvaja z obvinených sú v súčasnosti vo väzbe, na Mareka Danihela je vydaný európsky zatykač, je dlhšie hľadaný, a Marko Majstorovič je na úteku.Akcia podľa polície súvisela s prípadmi z roku 2008 a 2009, ktoré mali spáchať členovia zločineckej skupiny.uviedli policajti. V Bánovciach nad Bebravou mali zasa Petrovi J. spôsobiť ťažké zranenia reznými ranami a priestrelom kolena nelegálne držanou zbraňou.