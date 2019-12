Smart Cities Klub: Verejné obstarávanie za najnižšiu cenu nás vyjde draho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2019 (Webnoviny.sk) - Ak je hlavným kritériom najnižšia cena, obstarať skutočne inovatívne riešenia môže byť pre slovenské mestá problém. Zhodli sa na tom členovia Smart Cities Klubu na svojom workshope v Hlohovci. Silnú zostavu starostov a primátorov doplnili aj zástupcovia štátnych orgánov, vrátane Úradu pre verejné obstarávanie. Konštruktívna debata naznačila efektívne riešenia, ktoré môžu v budúcnosti tento problém zlepšiť."Pri súčasnom uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní máme problém. Inovácia je vždy originál. Tu sa však často neprihliada na kvalitu a potrebu riešenia, ale najmä na to, aby boli podané ďalšie dve ponuky - ako ich však nájsť, ak je riešenie jedinečné?" poukázal na jednu z prekážok zakladateľ Smart Cities Klubu Vladimír Jurík s tým, že z obáv z represií sa potom mestá púšťajú do inovácií len neochotne.Možné riešenie naznačil Obbe Wassenaar, hosť z holandského mesta Hilversum, v ktorom má na starosti práve obstarávanie inovácií. Holanďania ich riešia dôslednou prípravou a dialógom s partnermi, pričom cena nie je kritériom - tým je kvalita a užitočnosť riešenia. O podobnú skúsenosť sa podelil i bývalý námestník primátora mesta Brno pre oblasť smart city, Jaroslav Kacer.Konštruktívne do diskusie prispel i Úrad pre verejné obstarávanie, ktorého zástupcovia na praktickom príklade krok po kroku ukázali, ako efektívne a správne obstarali elektromobil. O tom, že ide o správny smer, svedčí, že zástupcovia miest by na najbližších workshopoch uvítali viac podobných príkladov dobrej praxe i návodov, ako sa vyhnúť problematickým riešeniam.Workshop Smart Cities Academy je jedným z podujatí, ktoré pre svojich členov organizuje Smart Cities Klub. Platforma svojim členom pomáha pri tvorbe vízií a stratégií a ich zavádzaním do praxe. Na hlohovecký zámok si cestu našla väčšina členov Smart Cities klubu. Ale pozvanie prijali aj napríklad predseda komory miest a podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň primátor mesta Šahy Štefan Gregor, podpredseda Únie miest a zároveň primátor Hlohovca Miroslav Kollár, primátori Piešťan, Nových Zámkov, Michaloviec, Šale, Dubnice nad Váhom. Prítomní boli aj prednostovia mestských úradov z Lučenca, Žiaru nad Hronom, Piešťan, Brezna a Nových Zámkov. O to, aby debata nebola jednostranná, sa starali zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, vrátane jeho podpredsedu, či prezident Združenia stavebných podnikateľov Slovenska a predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov. Zostavu odborníkov vhodne dopĺňali pracovníci mestských úradov zodpovední za verejné obstarávanie, ktorí sa podujatia zúčastnili v hojnom počte.Projekt akadémie spolufinancovala Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Partnermi projektu boli mesto Hlohovec, Úrad pre verejné obstarávanie a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku.Inzercia