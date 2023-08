Dvojica páchateľov napadla a olúpila v Bratislave dvoch seniorov, jedného so zdravotným postihnutím (video)

Krádež hotovosti

Druhý útok

30.8.2023 (SITA.sk) - Dvojica páchateľov v Bratislave napadla a olúpila dvoch seniorov, jedného dokonca ťažko zdravotne postihnutého. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , vyšetrovateľ obvinilMatúša M. aMarcelu T. z okresu Galanta z pokračovacieho zločinu lúpeže.Páchatelia v piatok 25. augusta dopoludnia sledovaliťažko zdravotne postihnutého dôchodcu od Trnavského mýta až pred vchod do obytného domu v treťom bratislavskom okrese. Za mužom vošli do vchodu, pričom 29-ročná žena k nemu pristúpila zozadu a chcela mu vziať tašku s osobnými dokladmi a peniazmi.„Nakoľko sa senior začal brániť, pristúpil k nemu aj 25-ročný muž, ktorý mu za použitia fyzickej sily tašku vytrhol, načo obaja z miesta utiekli," uviedol hovorca s tým, že dôchodcovi spôsobili škodu krádežou hotovosti vo výškePribližne tri hodiny po čine páchatelia sledovali ďalšieho seniora od Trnavského mýta až k ulici Za stanicou. Tammuža sotili tak, že spadol na zem, po čom mu jeden z páchateľov zo zadného vrecka nohavíc ukradol peňaženku s hotovosťouPoškodený muž pri páde utrpel zranenia rúk. Policajti dvojicu páchateľov zakrátko po spáchaní oboch skutkov zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.