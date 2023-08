Ukrajinci zažívajú aj sexuálne násilie zo strany okupantov, od začiatku vojny dostala polícia vyše 90-tisíc oznámení

30.8.2023 (SITA.sk) - V doterajšom priebehu vojny na Ukrajine dostala tamojšia polícia viac akooznámení o sexuálnom násilí zo strany ruských okupantov.Ako referuje web life.pravda.com.ua, pre Ukrajinský rozhlas to povedal Serhij Nižynskyj, poradca ukrajinskej vicepremiérky pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľhy Stefanišynovej . Podľa Nižynského generálna prokuratúra prešetrila približnea postúpila ich súdu.V pláne je podľa neho novelizácia trestného zákona, do ktorého by mal pribudnúť samostatný článok o trestoch za sexuálne násilie v čase vojny. Nižynskyj taktiež povedal, že na Ukrajine v súčasnosti funguje niekoľko centier, ktoré obete môžu kontaktovať v prípade potreby.Polícia už skôr informovala, že väčšinu trestných činov sexuálneho charakteru oficiálne zaznamenali na predtým okupovaných územiach. V Kyjevskej, Sumskej a Černihivskej oblasti.