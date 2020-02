Dvojica ruských hráčov tímu New York Rangers mala autonehodu, Kreider predĺžil zmluvu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Dvojica ruských hokejistov pôsobiacich v tíme New York Rangers Pavel Bučnevič a Igor Šesťorkin mala vo večerných nedeľňajších hodinách dopravnú nehodu. Zrazila sa s iným vozidlom a napokon skončila v presbyteriánskej nemocnici v New Yorku.Kým Bučnevič bol otrasený a nemal žiadne vážne zranenia, jeho krajan utrpel drobnú zlomeninu rebra. O nehode informoval prezident newyorského klubu John Davidson. Podľa neho mali obaja hokejisti bezpečnostné pásy a po náraze sa okamžite otvorili airbagy.Kluboví lekári New Yorku Rangers budú Bučnevičov stav posudzovať na dennej báze, vodič auta Šesťorkin si zrejme nezahrá niekoľko týždňov. Ten mal vynikajúcu formu, keď od 6. januára vychytal deväť víťazstiev v desiatich dueloch a úspešnosť zákrokov mal na hranici 94%.Vedenie "jazdcov" môže tešiť aspoň fakt, že v závere prestupového obdobia si poistilo služby 28-ročného amerického útočníka Chrisa Kreidera. Ten sa upísal klubu na ďalších sedem rokov, pričom hodnota jeho kontraktu je 45 miliónov amerických dolárov."Mali sme veľa rozhovorov v posledných dňoch. Obe strany sú veľmi spokojné s dohodou, ktorú sme dali dohromady," uviedol Davidson.