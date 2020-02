Marte Olsbuová Röiselandová stanovila so siedmimi medailami na MS v biatlone nový rekord

Najbláznivejšie dva týždne života

Vyrovnaný rekord Dahlmeierovej

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nórka Marte Olsbuová Röiselandová sa stala ústrednou postavou 51. svetového šampionátu v biatlone. Pred jeho začiatkom síce dosiahla v sezóne tri pódiové umiestnenia, no bola v tieni svojej krajanky Tiril Eckhoffovej.V talianskej Anterselve sa však karta obrátila a 29-ročná rodáčka z Arendalu získala medailu vo všetkých svojich štartoch. Stala sa vôbec prvou biatlonistkou, ktorá na majstrovstvách sveta získala sedem medailí - päť zlatých a dve bronzové."Dlho som sa tešila na tento šampionát. Bol to môj veľký cieľ pre celú sezónu. Tvrdo som na tom pracovala. Snažila som sa dať zo seba to najlepšie. Teraz nemôžem skončiť a budem pokračovať. Nikdy predtým som nezažila takýto šampionát a chcem si užiť tento moment. Som veľmi šťastná," uviedla Olsbuová Röiselandová na nedeľňajšej tlačovej konferencii po svojom poslednom triumfe - v pretekoch s hromadným štartom.O niekoľko hodín neskôr svoje pocity vyjadrila aj na sociálnej sieti instagram. "Boli to najbláznivejšie dva týždne v mojom živote. Sedem medailí v siedmich pretekoch je niečo šialené. Nedokázala som to však sama. Mám skvelý tím, ktorý mi pomáha dosiahnuť moje ciele. Ďakujem všetkým pretekárom v tíme, trénerom, fyzioterapeutom, servismanom, rodine, priateľom, manželovi a sponzorom."Nórka piatimi zlatými kovmi vyrovnala výkon Nemky Laury Dahlmeierovej z MS 2017 v rakúskom Hochfilzene. V nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom jej úvodná časť príliš nevyšla.Po dvoch streleckých zaváhaniach v ľahu bola až na 22. mieste, na priebežnú líderku strácala viac než minútu a jej šance nielen na víťazstvo, ale aj na cenný kov, boli veľmi malé."V polovici pretekov som si povedala, že som získala šesť medailí a zvyšok si chcem užiť. Potom som trafila všetky terče v stoji a zrazu som bola druhá za Dorotheou Wiererovou. Videla som ju. Tréner mi hovoril, že sťahujem jej náskok a išla som si za zlatom. V stíhacích pretekoch ma Denise Herrmannová predbehla na poslednom okruhu, a tak som chcela urobiť to isté. Dorothea je biatlonová kráľovná a bola v domácom prostredí. Takže zdolať ju bol najlepší spôsob, ako ukončiť tieto majstrovstvá sveta," dodala skvelá Nórka.