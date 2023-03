Dvojica z hotela v Španielsku ukradla víno za 1,6 milióna eur

V Španielsku odsúdili v pondelok na viacročné tresty odňatia slobody muža a ženu, ktorí z hotelovej reštaurácie odcudzili 45 fliaš vína v hodnote 1,6 milióna eur. Polícia čin páru označila za "dôkladne naplánovanú" krádež.





Ku krádeži došlo v októbri 2021 v hoteli Atrio v meste Cáceres na juhozápade Španielska. Medzi odcudzenými bola aj fľaša vína z roku 1806 v hodnote 350.000 eur, pripomína AFP.Žene vymeral súd v Cáceres štyri roky väzenia a mužovi štyri a polroka. Usvedčil ich z lúpeže a násilného vniknutia do priestoru. Páru, ktorý zadržali v júli 2022 v Chorvátsku, zároveň nariadil zaplatiť poškodenému hotelu finančnú kompenzáciu 753.454 eur.Žena, ktorú španielske médiá identifikovali ako niekdajšiu mexickú kráľovnú krásy Priscilu Guevarovú, sa podľa súdneho verdiktu v hoteli ubytovala na falošný švajčiarsky pas. Pár sa navečeral v hotelovej reštaurácii ocenenej troma michelinskými hviezdami a absolvoval prehliadku tamojšej vínnej pivnice. Následne sa odobral do svojej izby.O druhej hodine ráno zavolala žena na recepciu a požiadala jediného zamestnanca, ktorý v tom čase pracoval, aby jej spravil šalát. Zamestnanec jej najskôr odmietol vyhovieť, keďže bol v službe sám a pár navyše predtým absolvoval 14-chodové degustačné menu. Žena však na šaláte trvala a recepčný jej napokon vyhovel, píše AFP.Kým zamestnanec pripravoval šalát, muž sa vkradol na recepciu a ukradol elektronický kľúč, o ktorom si myslel, že je od vínnej pivnice.Omylom však vzal nesprávny kľúč a tak zavolal svojej partnerke a požiadal ju, aby recepčného opäť odlákala. Žena tak požiadala ešte o dezert. Muž sa podľa súdneho verdiktu vrátil na recepciu, z ktorej vzal správny kľúč. Z pivnice následne odcudzil 45 fliaš vína.Odsúdený Constantín Dumitru, ktorý má údajne rumunské aj holandské občianstvo, následne preniesol fľaše vína v batohu a dvoch veľkých taškách do svojej hotelovej izby. Dvojica si podľa polície krádež "starostlivo naplánovala" a reštauráciu pred jej spáchaním navštívila trikrát.