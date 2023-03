Laureát Krištáľového krídla M. Kolcun robí bežne aj prehliadky Luníka

Laureátom Krištáľového krídla 2022 v kategórii publicistika a literatúra je Milan Kolcun, glosátor, spisovateľ a legendárny turistický sprievodca Košíc. "Ďakujem za to krídlo, mňa by potešilo hoc aj pianíno," poďakoval s humorom sebe vlastným na galavečere 26. ročníka ocenenia, ktoré udeľovali (4. 3.) v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave.





"Je to taká injekcia entuziazmu, chuť robiť ďalej nechýbala vôbec, ale ešte sa to posilní, či už pri rozpísaných knihách alebo v talkšou Bez šepkára, alebo nových a nových témach na potulkách mestom," povedal pre TASR Kolcun, ktorý jeKošíc niekoľko rokov. Známy turistický sprievodca košickými ulicami a históriou prezentuje svoje humorné "ja" v spomínanej talkšou a zapôsobil aj knižnou edíciou Potulky mestom Košice. "Keď to postavím na zaujímavosti, vtedy ten výklad bude pútavý, no a vždy som mal rád humor, takže do toho som povkladal nejaké vtipy," vysvetľuje Kolcun.Ďakovnú reč venoval aj Lacovi Koránovi, s ktorým pred 20 rokmi ako prví na Slovensku zrealizovali koncept sprevádzania ľudí po ich vlastnom meste, aby ho spoznávali. "Hovorili sme si, že nie je toľko turistov v Košiciach, ako by sme očakávali a ako sme schopní sprevádzať, tak sme vymysleli novú cieľovku – ľudí vlastného mesta. Museli sme ale vymyslieť vždy niečo nové, každý mesiac novú tému, trasu, aby sme si Košičanov udržali," približuje Kolcun.Podarilo sa mu spracovať 120 tém, nechýbali medzi nimi barokové, židovské či podzemné Košice. "Bežne už robíme Luník IX a búrame predsudky, že tam niet čo vidieť. Tam sú umelecké diela, človek sa tam môže cítiť v pohode, sme radi, že to má humánny presah. Teraz budeme robiť prehliadku po Oáze, čo je miesto blízko Košíc, kde žije asi 200 bezdomovcov, človek sa dozvie nielen kedy a kde to vzniklo, ale aj čo sa hodí zobrať bezdomovcom a ako s ním nadviazať kontakt," dodáva ocenený sprievodca, ktorý spoluobčanov i turistov sprevádza Košicami 30 rokov a v niekoľkých svetových jazykoch.Hlboké znalosti z dejín prezentuje aj knižne, pozoruhodná je tiež jeho desaťročná talkšou Bez šepkára na Malej scéne Štátneho divadla Košice, ktorú pripravuje v spolupráci s rozhlasákom Petrom Bérešom. "Šetríme tam na šepkárovi, ale inak na ničom inom," dodáva Kolcun. V odkrývaní minulosti vidí dôležité posolstvo pre ďalšie generácie. "Spoločnosť, ktorá neignoruje históriu, získava viac tolerancie, a tým pádom tá budúcnosť vyzerá o čosi lepšie," poznamenal laureát. Ďakovnú reč venoval aj dlhoročnému kamarátovi Jánovi Zachariášovi, s ktorým napísal najnovšiu knihu Slovné hračkárstvo.