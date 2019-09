Dvojičky Dana a Jana Velďákové ukončili kariéru na JBL Jump feste

Na archívnej snímke slovenské atlétky sestry Jana a Dana Velďákové. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Výsledky JBL Jump Fest 2019:

Muži:



Beh na 60 + 60 yardov: 1. Emre Barnes (Tur.) 12,86 s (6,51+6,35), 2. Karol Kwiatkowski (Poľ.) 13,04 (6,58+6,46), 3. Samuel Sloboda (SR) 13,34 (6,66+6,68)



Beh na 60 + 60 yardov cez prekážky: 1. David Ryba (ČR) 15,10 s (7,56+7,54), 2. Bálint Szeles (Maď.) 15,24 (7,59+7,65), 3. Matej Baluch (SR) 15,53 (7,73+7,80)



Skok do diaľky: 1. Dan Bramble 770 cm, 2. Feron Sayers (obaja V. Brit.) 762, 3. Janis Leitis (Lot.) 757



Ženy:



Beh na 60 + 60 yardov cez prekážky: 1. Stanislava Lajčáková (SR) 15,26 (7,63+7,63), 2. Rita Nemesová (Maď.) 15,97 (7,92+8,05), 3. Anna Szymaňská (Poľ.) bez súčtu (7,93+nedokončila)



Skok do diaľky: 1. Juliana Angulová (Ekv.) 629 cm, 2. Lauma Grivová (Lot.) 618, 3. Diána Lestiová (Maď.) 603, 4. Jana Velďáková (SR) 581



Trojskok: 1. Imani Oliverová (USA) 13,43 m, 2. Dana Velďáková (SR) 12,86, 3. Mara Grivová (Lot.) 12,80

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. septembra (TASR) - Štvrtý ročník nevšedného atletického podujatia JBL Jump fest opäť priniesol kvalitné výkony v atraktívnom prostredí v centre Košíc. Najväčšiu pozornosť pútali sestry Dana a Jana Velďákové, pre ktoré išlo o posledné súťažné podujatie kariéry.konštatovala Dana.Velďákové sa organizačne podieľali aj na tohtoročnom JBL Jump feste, ktorý prilákal do centra Košíc stovky divákov. Atraktívne podujatie na Alžbetinej ulici prinieslo hodnotné výkony, ktoré boli tentoraz na pozadí rozlúčky košických dvojičiek. Tie si pred fanúšikmi naposledy súťažne zaskákali. Jana skončila v diaľke na 4. mieste, Dana bola v trojskoku druhá. O umiestnenie im však tentoraz nešlo.priznala Dana. Počas kariéry kráčali po boku, trénovali spoločne a povzbudzovali sa. A spoločne sa rozhodli aj dať definitívne zbohom súťažnému doskočisku.priznala Dana.Bezprostredne po poslednej súťaži v kariére mali rožňavské rodáčky mnoho emócií, Dana sa zamyslela aj nad svojou kariérou.poznamenala Dana Velďáková, ktorá priznala záujem odovzdať skúsenosti vlastným zverencom a viesť k atletike aj deti.S kariérou je spokojná aj Jana.S kariérou sa rozlúčili za veľkého potlesku košického publika, pred ktorým sa po rokoch súťaženia cítili ako doma. K srdcu im prirástol aj samotný JBL Jump fest, ktorý priniesol atletiku z tradičných štadiónov do atraktívnejších lokácií. Velďákové si ho zrejme nenechajú ujsť ani o rok, už však bez súťažného adrenalínu. Ich atletické tretry už budú visieť na klinci, zrejme však nie doslova.uviedla Jana Velďáková.Nielen samotné sestry, ale aj ich tréner Radoslav Dubovský mal pri záverečnej ďakovačke problém udržať slzy. Aj on však vedel, že koniec raz musí prísť.poznamenal Dubovský.Štvrtý košický JBL Jump fest však nebol iba o dvojičkách Velďákových, ale aj o kvalitných výkonoch svetových atlétov. Zaujal šprintér Emre Barnes, ktorý v behu na 60 yardov dosiahol čas 6,35 s, ale aj Stanislava Lajčáková, ktorá v rovnakej disciplíne vytvorila slovenský rekord (7,63).