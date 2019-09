ME VO VOLEJBALE: Do semifinále Srbky, Talianky, Turkyne a Poľky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

ME volejbalistiek - štvrťfinále:

Ankara



Srbsko - Bulharsko 3:0 (19, 18, 26), druhým rozhodcom bol Juraj MOKRÝ (SR)

Turecko - Holandsko 3:0 (20, 22, 20)



Lodž



Taliansko - Rusko 3:1 (-25, 22, 25, 21)

Poľsko - Nemecko 3:2 (-22, 16, 19, -17, 11)



Semifinálové dvojice:



Srbsko - Taliansko

Turecko - Poľsko

Ankara 5. septembra (TASR) - Obhajkyne titulu Srbky postúpili ako prvé do semifinále ME volejbalistiek, keď v Ankare zdolali Bulharky bez straty setu 3:0. Najdramatickejšie bolo tretie dejstvo, ktoré získali Srbky 28:26.V semifinále sa stretnú s Taliankami, ktoré po dráme vyradili v Lodži Rusky 3:1. Štvrťfinálové premožiteľky Sloveniek viedli 2:1 na sety, keď tretie dejstvo získali až najtesnejším spôsobom na 25. Rusky mali na dosah tajbrejk, viedli 18:14. Lenže koncovku nezvládli a štvrtý set stratili na 21.Turkyne využili domáce prostredie v Ankare a výsledkom 3:0 na sety vyradili Holanďanky. Tie tak neobhája finálovú účasť spred dvoch rokov.Najväčšiu drámu priniesol večerný duel v Lodži. Domáce Poľky nezvládli koncovku štvrtého setu s Nemkami, keď od stavu 15:15 uhrali iba dve lopty. Nezlomilo ich to a tajbrejk vyhrali 15:11.