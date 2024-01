Dvojicu poľských turistov spadla do potoka, z spod Malého Rozsutca ich premrznutých odvážal vrtuľník

Spadli do potoka

Nevedeli, kde sú

9.1.2024 (SITA.sk) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok popoludní v Malej Fatre dvojici poľských turistov, ktorí premrznutí a vysilení nedokázali dokončiť túru na Malý Rozsutec.Zo sedla Zákres ich nakoniec musel odviezť privolaný záchranársky vrtuľník. Informovala o tom Horská záchranná službe (HZS) na svojej internetovej stránke.Plánovaná túra sa žene a mužovi z Poľska skomplikovala po tom, čo obaja pri prechádzaní Jánošíkových dier spadli do potoka a premočili si oblečenie. Napriek tomu sa rozhodli túru neukončiť, ale pod Malým Rozsutcom už pre silné premrznutie a vysilenie nedokázali pokračovať.Horskí záchranári požiadali o pomoc žilinskú posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZSS).„Záchrannú akciu sťažovala skutočnosť, že dvojica turistov nevedela poskytnúť GPS súradnice, a tak bolo nutné vykonať rekognoskačný prelet vrtuľníkom. Po lokalizácii turistov v masíve Malého Rozsutca vrtuľník pristál v sedle Zákres, nakoľko poveternostné podmienky neumožňovali použitie palubného navijaka. Záchranári turistom poskytli zateplenie a neodkladnú zdravotnú starostlivosť," uviedla k zásahu HZS.Posádka VZZS si následne prevzala oboch pacientov do starostlivosti a letecky ich transportovala do nemocničného zariadenia.