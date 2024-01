Karta na tankovanie a nabíjanie, ktorá podporuje dobrovoľnícke a sociálne angažované organizácie

O spoločnosti DKV Mobility

*Všetky údaje sú k 30. septembru 2023, ak nie je uvedené inak.

9.1.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť DKV Mobility predstavila na Slovensku kartu bez poplatkov pre mimovládne organizácie a zároveň za ne preberá zodpovednosť za príspevok na ochranu klímyÚspešné podnikanie a spoločenská angažovanosť idú v spoločnosti DKV Mobility, poprednej európskej B2B platforme pre platby a riešenia na cestách, ruka v ruke. Spoločnosť zavádza na Slovensku kartu DKV NGO s cieľom poskytnúť cielenú podporu združeniam, občianskym iniciatívam a mimovládnym neziskovým organizáciám v ich každodennej práci. Karta je určená na tankovanie a nabíjanie, je bez poplatkov a jej užívatelia a užívateľky zároveň prispievajú k ochrane klímy.Cieľom DKV Mobility je stále intenzívnejšia podpora spoločenskej angažovanosti, a to predovšetkým jej produktami a službami. Karta DKV NGO je určená predovšetkým pre subjekty, pre ktoré je mobilita dôležitou súčasťou napĺňania ich poslania a ponúka prístup k približne 67 000 čerpacích staníc a zhruba 564 000 verejných nabíjacích bodov v Európe. Spoločnosť DKV Mobility zároveň preberá zodpovednosť za príspevok na ochranu klímy. Prostredníctvom partnera myclimate investuje z každého natankovaného litru s kartou DKV NGO vopred určenú sumu do projektov na podporu znižovania uhlíkovej stopy s certifikáciou Gold Standard.Prvou neziskovou organizáciou na Slovensku, ktorá nedávno obdržala nové tankovacie karty DKV NGO , je medzinárodná humanitárna organizácia ADRA. Pôsobí v 130 krajinách a jej hlavnou náplňou je humanitárna a rozvojová pomoc. Na Slovensku bola založená pred 30 rokmi a dlhodobo pomáha seniorom v domovoch so sociálnymi službami či ľuďom v sociálnej núdzi.Spoločnosť DKV Mobility, ktorá poskytuje služby ~328 000 aktívnym zákazníkom vo viac ako 50 európskych krajinách a zamestnáva ~2 200 ľudí, je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~67 000 konvenčných čerpacích staníc, ~564 000 verejných a čiastočne verejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~21 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 32 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2022 transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby 621 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.Informačný servis