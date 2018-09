Dvojité nezdanenie ziskov McDonald's v Luxemburgu neporušilo zákony EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že podľa jej zistení nezdanenie určitých ziskov spoločnosti McDonald's v Luxemburgu neviedlo k nezákonnej štátnej pomoci a k porušeniu európskej legislatívy. V tomto prípade ide o súlad s vnútroštátnymi daňovými zákonmi a so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Luxemburskom a Spojenými štátmi.Komisia v tejto súvislosti privítala kroky Luxemburska na zamedzenie budúcemu dvojitému zdaneniu.Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v správe pre médiá pripomenula, že eurokomisia v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci preskúmala či dvojité nezdanenie určitých ziskov spoločnosti McDonald's bolo výsledkom toho, že Luxembursko nesprávne uplatnilo svoje vnútroštátne právne predpisy a dohodu s USA o zamedzení dvojitého zdanenia v prospech spoločnosti McDonald's. Podľa jej vyjadrenia pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci bránia členským štátom poskytovať neoprávnené výhody pre vybrané spoločnosti, a to aj prostredníctvom nezákonných daňových výhod. Vyšetrovanie eurokomisie sa začalo v decembri 2015.zdôvodnila Vestagerová rozhodnutie exekutívy EÚ.Komisárka však zároveň upozornila na skutočnosť, že známa spoločnosť ponúkajúca rýchle občerstvenie, nezaplatila žiadne dane z uvedených ziskov, a na to musí eurokomisia z hľadiska daňovej spravodlivosti poukázať. Aj preto privítala, že luxemburská vláda prijíma legislatívne kroky na riešenie problému, ktorý v tomto prípade vznikol, v snahe vyhnúť sa takýmto situáciám v budúcnosti.Spoločnosť McDonald's Europe Franchising je dcérskou spoločnosťou McDonald's Corporation so sídlom v Spojených štátoch. Dcérska spoločnosť má daňové sídlo v Luxemburgu a má dve pobočky, jednu v USA a druhú vo Švajčiarsku. V roku 2009 spoločnosť McDonald's Europe Franchising získala od McDonald's Corporation viacero práv na používanie obchodného názvu McDonald's, ktoré interným postupom pridelila svojej americkej pobočke. To spoločnosti McDonald's Europe Franchising umožnilo získavať licenčné poplatky od prevádzkovateľov predajní rýchleho občerstvenia McDonald's v Európe, na Ukrajine a v Rusku. Švajčiarska pobočka McDonald's Europe Franchising zas bola zodpovedná za udeľovanie licencií pre prevádzkovateľov, pričom licenčné poplatky z Luxemburska smerovali do americkej pobočky spoločnosti.V marci 2009 luxemburská vláda udelila spoločnosti McDonald's Europe Franchising daňové rozhodnutie potvrdzujúce, že spoločnosť nemusí v Luxembursku platiť daň z príjmov právnických osôb, pretože ide o zisky zdaňované v Spojených štátoch, čo je v súlade s luxembursko-americkou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.Komisia vo svojej správe zdôraznila, že v súlade s pravidlami o štátnej pomoci EÚ, jej úlohou je zabezpečiť, aby členské štáty neposkytovali vybraným spoločnostiam lepšie zaobchádzanie ako iným firmám, prostredníctvom daňových alebo iných rozhodnutí.