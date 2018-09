Nemci plánujú vytvorenie fondu v boji proti skupovaniu firiem Číňanmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Berlín 19. septembra (TASR) - Nemecká vláda sa snaží zabrániť stále častejšiemu skupovaniu podielov v nemeckých technologických firmách čínskymi spoločnosťami. Súčasťou plánovaných opatrení je aj vytvorenie fondu v hodnote 1 miliardy eur. Ten by mal podporiť nemecké podniky, ktoré sa dostali do finančných problémov a o ich aktíva sa zaujímajú čínske firmy.Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou, okrem nového fondu vláda pracuje aj na zmenách v oblasti regulácií, aby zabezpečila, že kľúčové technológie zostanú v nemeckých rukách. Súčasťou týchto opatrení budú kontroly zahraničných záujemcov o podiely v nemeckých firmách aj vtedy, ak preberané podiely budú menšie ako 25 %, čo je súčasná hranica. Navyše preverovanie by sa malo rozšíriť na viacero druhov akvizícií, než je to doteraz.uviedol zdroj.Berlín začal konať po tom, ako v roku 2016 kúpila čínska Midea nemeckého výrobcu priemyselných robotov Kuka. Začiatkom tohto roka kúpila zasa takmer 10-percentný podiel v automobilke Daimler čínska spoločnosť Geely.Čínske firmy dokončili v minulom roku v Nemecku okolo 30 akvizícií. To je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2016. Záujem zo strany Číny o nemecké podniky dokazuje aj fakt, že za posledné tri roky zo 165 podaných žiadostí o akvizíciu, ktoré preverovala nemecká vláda, až 40 % podali čínske firmy.uviedol zdroj. Ako dodal, čínske podniky, v niektorých prípadoch štátne, sa zvlášť zaujímajú o nemecké firmy so špeciálnym know-how, startupy v oblasti nových technológií a o firmy aktívne v oblasti citlivej infraštruktúry.Nemecká vláda chce kľúčové podniky udržať v nemeckých rukách a jedným z riešení je aj vytvorenie fondu. Ten by mal firmám pomôcť napríklad vtedy, ak by sa nenašiel žiadny iný investor, ktorý by nahradil potenciálneho záujemcu z Číny.uviedol zdroj pre Reuters. Peniaze by sa však mohli využiť aj proaktívne na podporu rozvoja kľúčových technológií nemeckými podnikmi.