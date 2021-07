Dvojnásobný strieborný medailista z olympiády v Aténach pašoval kokaín, dostal 25 rokov väzenia

Mali prepašovať 650 kíl kokaínu

Bratia s pohnutou minulosťou

27.7.2021 - Dvojnásobný strieborný olympijský medailista z Atén 2004 a trojnásobný majster sveta v rýchlostnej kanoistike Nathan Baggaley z Austrálie a jeho mladší brat Dru dostali tresty na viac ako 20 rokov za mrežami za pašovanie drog.Bratská dvojica sa v júli 2018 pokúsila prepašovať do Austrálie kokaín v hodnote až 200 miliónov austrálskych dolárov, čo je v prepočte približne 125 miliónov eur. Súd bratov Baggaleyovcov uznal vinnými ešte v apríli, teraz sa dozvedeli výšku trestov.Nathan Baggaley na OH 2004 v Aténach získal striebro na 500 m v K1 aj K2. V K1 na 500 m získal trikrát zlato na MS v rokoch 2002, 2003 a 2005.Nathan Baggaley dostal nepodmienečný trest na 25 rokov a o podmienečné prepustenie smie žiadať najskôr po dvanástich rokoch vo väzení, Dru Baggaley môže o prepustenie požiadať najskôr po šestnástich rokoch za mrežami.Právnik bratskej dvojice argumentoval, že starší Nathan o nezákonnom konaní vôbec nevedel a mladší Dru si myslel, že v pašovaných balíkoch je tabak. Sudca však vyhodnotil, že obaja boli aktívne zapojení do celého procesu.Tridsaťdeväťročný Dru Baggaley sa na základe vyšetrovanie plavil s ďalším mužom stovky kilometrov, aby zo zahraničného plavidla vyzdvihli balíky s celkovou hmotnosťou 650 kilogramov.Spomenutý ďalší muž mal náklad vyhadzovať cez palubu, keď v diaľke uvidel hliadku austrálskeho námorníctva.Olympionika Nathana Baggaleyho obvinili až rok po spomenutej dvojici, keďže to bol práve niekdajší kajakár, ktorý kúpil plavidlo určené na pašovanie kontrabandu.Bratská dvojica Nathan a Dru Baggaleyovci má za sebou pohnutú minulosť. Športovca Nathana v roku 2005 pristihli pri dopingu.Oboch bratov tiež v roku 2009 zatkla polícia za výrobu a šírenie veľkého množstva extázy. V roku 2015 skončili obaja za mrežami za výrobu "party" piluliek a prípravu výroby metamfetamínu.