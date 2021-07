Slovan v odvete s Young Boys Bern zabojuje o 3. kvalifikačné kolo Ligy majstrov, šance sú vyrovnané

Tréner chce väčšiu efektivitu

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava nastúpia v stredu večer o 20.15 h vo švajčiarskom Berne proti miestnemu mužstvu Young Boys v odvetnom stretnutí 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2021/2022.Pred duelom sú šance oboch tímov na postup vyrovnané, keďže minulotýždňový úvodný zápas na Tehelnom poli sa skončil bezgólovou remízou, navyše od tejto sezóny už neplatí pravidlo o výhode mužstva, ktoré strelí gól na ihrisku súpera. Favoritmi na postup zostávajú Švajčiari.Konfrontácia v Berne sa uskutoční na modernom štadióne Wankdorf, kde pravdepodobne bude prítomné solídne divácke zastúpenie."Young Boys budú hrať doma, ľudia ich poženú dopredu. Musíme sa pripraviť, že na nás zrejme od začiatku vybehnú. Chceme zabojovať o postup a urobíme pre to maximum,“ uviedol na klubovom webe Slovana český stredopoliar Jaromír Zmrhal."Belasí" sa na odvetu vo Švajčiarsku naladili úspešným vstupom do novej fortunaligovej sezóny - v Poprade triumfovali nad nováčikom z Liptovského Mikuláša presvedčivo 4:1.Tréner Bratislavčanov Vladimír Weiss st. však nebol úplne spokojný s finálnou fázou. "Opäť sa presadzovali nie všetci hráči, ktorí majú dávať góly, čiže vpredu musíme byť efektívnejší. Dávid Strelec mal šance, rovnako Ezekiel Henty, to by malo končiť v sieti... V stredu sme videli, že s takým ťažkým súperom ako Young Boys musíte premeniť jednu-dve pološance,“ myslí si skúsený 56-ročný kormidelník.Slovan už v minulosti v pohárovej Európe natrafil na súpera z Bernu. V skupinovej časti Európskej ligy 2014/2015 prehral na trávniku Young Boys vysoko 0:5 a na súpera nestačil ani v domácej odvete (1:3).V súťažiach pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA) bol Slovan v minulosti úspešnejší ako švajčiarsky protivník iba raz.Bolo to v 1. kole Pohára víťazov pohárov 1962/1963, keď po výsledkoch 1:1 vonku a 1:0 doma prenikol cez Lausanne Sports do štvrťfinále.Za Bratislavčanov vedených Antonom Bullom vtedy hrali viacerí velikáni ako Viliam Schrojf, Ján Popluhár či Jozef Vengloš.Futbalisti Slovana Bratislava už vedia, že po dvoch zápasoch proti švajčiarskemu Bernu nastúpia v pohárovej Európe v prvej polovici augusta proti rumunskému tímu CFR Kluž alebo klubu Lincoln Red Imps z Gibraltáru.Ak postúpia cez Švajčiarov, zmerajú si sily s postupujúcim z uvedenej dvojice v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov, v prípade vypadnutie s Bernom na nich čaká zdolaný z tohto dua v 3. kvalifikačnom kole Európskej ligy. V oboch prípadoch začne Slovan vonku a odvetu odohrá doma.