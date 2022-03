Dvojnásobný vrah z Lednických Rovní skončí na takmer dve desaťročia za mrežami, súd mu nariadil psychiatrické liečenie

Dlhoročný pobyt za mrežami

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - V kauze dvojnásobnej vraždy, ktorá sa stala na jeseň roku 2020 v obci Lednické Rovne (okr. Púchov), Najvyšší súd SR v utorok ponechal pre páchateľa Lukáša Koppa 19-ročný trest väzenia.Odvolací súd síce zrušil minuloročný verdikt Špecializovaného trestného súdu , obžalovanému však uložil rovnako dlhý trest v ústave s maximálnym stupňom stráženia ako aj ambulantné psychiatrické liečenie.K trestu pridal aj dvojročný ochranný dohľad, čím vyhovel odvolaniu prokurátora. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné a nie je možné proti nemu podať riadny opravný prostriedok.Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici v novembri minulého roku uložil obžalovanému trest 19 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trest s maximálnym stupňom stráženia. Súd takisto Lukášovi Koppovi nariadil psychiatrické ochranné liečenie ambulantnou formou.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v odvolaní požadoval aj uloženie dvojročného ochranného dohľadu. Na druhej strane uviedol, že v prípade Koppa postačuje jeho umiestnenie v ústave so stredným stupňom stráženia.Obžalovaný napriek tomu, že mu bol vďaka priznaniu uložený mimoriadne znížený trest, žiadal jeho ďalšie zníženie. Argumentoval mimo iného tým, že na jeho rozhodnutie zabiť otca mali vplyv tiesnivé podmienky, za ktoré bol počas jeho vyrastania zodpovedný otec Miroslav. Takisto žiadal zaradenie do ústavu z nižším stupňom stráženia.Podľa obžaloby Lukáš Kopp usmrtil svojho otca, 44-ročného Miroslava a jeho priateľku, 48-ročnú Janette, v obci Lednické Rovne v okrese Púchov na jeseň roku 2020.Dvojicu podľa orgánov činných v trestnom konaní zabil v spánku nožom a následne spolu s maloletou sestrou rozliali motorový olej po dome a založili požiar, aby zničili dôkazy o vražde.Motívom mala byť pomsta za zlé správanie sa dvojice ku Koppovej nevlastnej sestre a aj to, že otec v minulosti týral aj jeho. V čase skutku však Kopp s otcom a jeho priateľkou už nežil. Obžalovaný hneď na začiatku súdneho procesu v novembri 2021 urobil vyhlásenie o vine, dokazovanie tak bolo zamerané len na určenie výšky trestu.