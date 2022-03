Konflikt na Ukrajine zabrzdil rokovania o daňovej a dôchodkovej reforme, podľa Matoviča sa bude musieť všetko nanovo prepočítať (video)

Pomoc pre ľudí zasiahnutých vojnou

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vojna na Ukrajine pribrzdila koaličné rokovania o daňovej a dôchodkovej reforme. Na tlačovej besede to povedal minister financií Igor Matovič „Za tejto situácie musíme nanovo prepočítať aj prípadné výdavky," povedal. Vládna koalícia si podľa neho musí „znova opakovane otočiť každé jedno euro".Štát by mal byť podľa neho v aktuálnej situácii sociálny a pomoc smerovať na tých, ktorí pomoc potrebujú. „Týka sa to aj daňovej reformy, aj rodičovského bonusu od Milana Krajniaka," povedal.Minister financií tvrdí, že posledné dva týždne sa s ministrom práce a sociálnych vecí Milanom Krajniakom o rodičovskom bonuse nerozprával a koalícia tiež nerokovala o daňovej reforme a zdrojoch jej krytia.„Keď sa najbližšie v koalícii rozprávať budeme, tak už to budú iné figúrky na šachovnici, ktoré budeme musieť zvažovať," povedal. Za prioritu v súčasnosti považuje zabezpečenie energetickej a bezpečnostnej suverenity Európy.„Svet, ktorý platil v koaličných rozhovoroch pred dvomi týždňami, je úplne iný svet, ako bude platiť dnes," dodal minister financií.