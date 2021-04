Dvojročný chlapec spadol do potoka Malá Svinka, prúd ho unášal asi 400 metrov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 (Webnoviny.sk) - V kritickom stave je len dvojročný chlapec z obce Jarovnice (okres Sabinov), ktorý v stredu 21. apríla spadol do potoka v miestnej osade.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , dieťa bez prítomnosti dospelej osoby prišlo popoludní až k potoku Malá Svinka, do ktorého spadlo. Prúd ho unášal asi 400 metrov.„Z potoka ho v bezvedomí vytiahli miestni obyvatelia. Na miesto nešťastia sa okamžite dostavili všetky záchranné zložky. Chlapčeka oživovali a v kritickom stave ho previezli do nemocnice,“ uviedla Ligdayová.Zranenia chlapca zatiaľ podľa nej nie sú známe. Polícia však vedie trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženie na zdraví. „Policajti preverujú všetky okolnosti prípadu a skúmajú aj trestno-právnu zodpovednosť rodičov,“ dodala hovorkyňa.