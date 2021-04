V azylovom centre v meste Echte pobodali sedem ľudí, polícia zatkla 24-ročného muža

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 (Webnoviny.sk) - Sedem ľudí utrpelo bodné zranenia pri útoku v centre pre žiadateľov o azyl v Holandsku. Polícia v tejto spojitosti zatkla 24-ročného obyvateľa centra. Motív incidentu zatiaľ nie je známy.Incident sa odohral v stredu v noci v meste Echt, 180 kilometrov južne od Amsterdamu. Polícia vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že policajtov do centra privolali okolo 22:15 miestneho času. Podozrivého zatkli o 10 minút neskôr.Zranených previezli do nemocnice. Dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia. Obyvateľov budovy, kde sa incident odohral, presunuli do druhých budov v centre, zatiaľ čo polícia vyšetruje prípad.