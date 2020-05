Dvom hráčom Parmy Calcio zistili pred začiatkom spoločných tréningov koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2020 - Všetkých 60 členov futbalového tímu Parma Calcio sa pred pondelkovým začiatkom spoločných tréningov podrobilo dvom testom na nový koronavírus a vo dvoch prípadoch boli skúmané vzorky pozitívne.Ide o nemenovaných futbalistov, ktorí mali prvý test pozitívny a druhý o 24 hodín neskôr už negatívny. Príznaky ochorenia COVID-19 nemajú, ale aj tak putovali do karantény."Obaja mali pozitívny iba prvý test, sú vo skvelej kondícii a bez symptómov. Oboch sme však izolovali od ostatných a budeme ich stav pozorovať. Ostatní hráči sa v pondelok začnú spoločne pripravovať v našom tréningovom centre Collecchio," uvádza sa v tímovom vyhlásení na oficiálnej klubovej stránke.Začiatok spoločnej prípravy pre talianske futbalové kluby v sobotu potvrdil aj premiér krajiny Giuseppe Conte. Reštart Serie A je však stále ďaleko.Podľa vedenia súťaže by sa tak malo stať 13. júna, ale v prípade čo len jedného pozitívneho testu bude nasledovať dvojtýždňová karanténa pre celé mužstvo. Najvyššia talianska futbalová súťaž má prestávku od 9. decembra, do konca sezóny zostáva odohrať 12 kôl.