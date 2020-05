Hráči Pekaríkovej Herthy oslavovali góly ako obvykle. Nie sme roboti, vraví kapitán Ibiševič

Bozk na líce

Emócie patria k futbalu

Pekarík pri prvom góle

17.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jedna z dobre mienených rád najvyššieho orgánu bundesligových súťaží DFL pred reštartom futbalového diania v Nemecku znela - žiadne fyzické kontakty pri oslave gólov.Futbalisti Herthy Berlín to zrejme neurobili schválne, ale pri všetkých troch góloch pri svojom triumfe na trávniku Hoffenheimu (3:0) toto hygienické odporúčanie porušili.Po vlastnom góle Kevina Akpogumu v 58. min Dedryck Boyata pobozkal na líce Marka Grujiča, o dve minúty neskôr po hlavičkovom zakončení Vedada Ibiševiča sa kapitán Herthy dostal do kontaktu s Matheusom Cunhom.Brazílčan ho zozadu chytil za ruky a ešte mu aj zotieral pot z čela. Napokon ani po presnom zásahu Cunhu v 74. min sa hostia nevyhli fyzickému kontaktu pri gólovej oslave.Tréner Bruno Labbadia po zápase očakával otázku, čo hovorí na to, že jeho hráči porušili hneď zahorúca hygienické odporúčania v boji s novým koronavírusom."Viem, že sa na nás všetci pozerajú. Nemyslím si však, že robíme zlé veci. Emócie patria k futbalu, inak by sme ho ani nemuseli hrať. Nedá sa tomu len tak zabrániť. Navyše je to len odporúčanie DFL a naši hráči boli v krátkom čase až šesťkrát testovaní, naposledy deň pred zápasom," uviedol Labbadia, cituje ho portál denníka Kicker aj portál Sport1."Čo sa týka oslavy pri mojom góle, veľmi dlho sme čakali na túto chvíľu a pre mňa osobne je veľmi ťažké v takýto moment udržať emócie. Sme vášniví futbalisti a nie roboti," cituje 35-ročného kapitána Ibiševiča oficiálna stránka Herthy BSC na internete.Vedenie Deutsche Fussball Liga zareagovalo zhovievavo na tešiace sa klbká hráčov Herthy Berlín. Prostredníctvom hovorcu dali toto vyhlásenie: "Posudzovanie radosti z gólov nebolo súčasťou medicínsko-organizačného konceptu pri opätovnom spustení futbalových súťaží. Z našej strany ide len o usmernenia, a preto sankcie nie sú potrebné."Hertha Berlín sa po triumfe 3:0 v Sinsheime posunula na 11. priečku neúplnej tabuľky po 26. kole. Pri skvelom vstupe tímu z hlavného mesta Nemecka do obnoveného súťažného ročníka I. bundesligy bol aj slovenský reprezentant Peter Pekarík.Skúsený 33-ročný obranca odohral na pravej strane defenzívnej línie Herthy celý zápas a v 11. min videl žltú kartu. Pekarík bol aj pri prvom góle svojho tímu od marcového prerušenia súťaže.V 58. min jeho strelu z voleja spoza šestnástky nešťastne usmernil do vlastnej bránky stopér Hoffenheimu Kevin Akpoguma."Nevedeli sme, na čom sme, ale ´vypálilo´ to neuveriteľne dobre. Toto víťazstvo nám pomôže nabrať sebavedomie do ďalších týždňov," uviedol tréner Bruno Labbadia.