Dvom okresom na východe Slovenska hrozia povodne, meteorológovia varujú aj pred poľadovicou

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - V okresoch Michalovce a Trebišov naďalej platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Rizikový stupeň bude trvať až do odvolania. Hydrologická výstraha pre okres Trebišov platí na všetky toky okrem rieky Roňava.V okrese Michalovce platí výstraha pre topiaci sa sneh a dážď. Meteorológovia zároveň očakávajú mierny pokles vodnej hladiny na riekach Bodrog a Latorica. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke.SHMÚ zároveň vydala do piatku 19. februára výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou na území stredného a východného Slovenska. Na horách v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno varujú meteorológovia pred vetrom.Vyhlásili tu prvý rizikový stupeň a miestami očakávajú vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu. Výstrahu pred vetrom vydali do 10:00.