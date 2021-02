Čo vlastne znamená, že je dom nízkoenergetický? Toto sú aspekty, ktoré úsporný dom odlišujú od obyčajného

Správny konštrukčný systém a eliminácia tepelných mostov

Klimamembrána a správna izolácia strechy zabráni tepelným mostom

Okná, cez ktoré neprenikne chlad

Prírodný dom aj zvnútra

18.2.2021 (Webnoviny.sk) -Pri rozhodovaní sa o výbere rodinného domu už nehrá rolu iba cena a vzhľad, ale čoraz dôležitejšia je aj celková úspora energií a vplyv stavby na životné prostredie. Práve preto sa veľkej popularite tešia nízkoenergetické drevodomy, ktoré sú komfortné, no zároveň ekologické a ich hodnota bude v budúcnosti narastať.Čo však robí dom energeticky úsporným? Vysvetlíme vám, ako vyberať konštrukčný systém, riešenie strechy a okná pre udržateľný dom, v ktorom vám nič nebude chýbať.Základnou požiadavkou na konštrukčný systém stavby je vo všeobecnosti splnenie nárokov na statiku, priestorovú tuhosť a stavebnú fyziku. Pri nízkoenergetických domoch , ktorých cieľom je maximálna úspora energie sa treba zamerať na správny výber hrúbky tepelnej izolácie , materiály a elimináciu tepelných mostov.Identifikácia a elimináciaje pre stavbu kľúčová. Tepelné mosty zvyšujú tepelnú stratu, tým pádom aj zvyšujú spotrebu tepla na vykurovanie. Spôsobujú tiež zníženie povrchovej teploty konštrukcie, čo zvyšuje riziko vzniku plesní. Môžu tiež spôsobiť zvýšenú kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii, ktorá negatívne vplýva na zabudované materiály organického pôvodu, drevo tak môže začať hniť alebo ho znehodnotia huby.Osvedčenou metódou k odhaleniu tepelných mostov je grafické znázornenie – vyznačenie izolačnej roviny vo výkresoch. Pri kontrole pôdorysov, rezov a detailov sa ukáže, či izolácia obvodového plášťa nevykazuje medzery. Všade tam, kde izolácia nie je priebežná, mení hrúbku, je prerušená, hrozí vznik tepelných mostov. Je potrebné zvážiť, či sú tieto tepelné mosty odstrániteľné. Ak nie, musíme nájsť riešenie aby sme ich aspoň minimalizovali.Dôležitým krokom je aj správne osadenie nosného systému strešného plášťa a prepojenie priehradových nosníkov so styčníkovými doskami. Ak sa na stavbu pozrieme z pohľadu statiky, funkčná a bezpečná je až vtedy, keď sa jednotlivé prvky ukotvia a správne pospájajú.Aby nízkoenergetický dom plnil svoju funkciu, precízne treba pristúpiť aj k prevedeniu strechy a zabezpečiť, aby do domu neprenikal studený vzduch a netvorili sa tak tepelné mosty.Absolútnou nutnosťou jeKlíma membránou dosiahne stavba vzduchotesnosť a vďaka nej bude správne fungovať aj systém riadeného vetrania.Klíma membrána sa na zateplenú strechu umiestňuje vždy od interiéru. Pozor si treba dať na jej spoje a napojenia na štítovú stenu, či iné konštrukcie, odporúčame použiť systémovú lepiacu pásku alebo tmel, napríklad ISOVER VARIO.Myslieť treba aj na zateplenie konštrukcií z interiéru. Izolácia priečok je potrebná najmä na zlepšenie akustiky konštrukcií. Ako izolačný materiál sa najčastejšie používa minerálna izolácia v hrúbke 80 alebo 100 mm. Do zatepľovania sa nepúšťajte bez odborného projektu. Návrh izolácie by mal byť však prepočítaný a schválený projektantom stavby. Komplexný a odborný prístup k zatepleniu domu pomôže dosiahnuť efektívne a vysoko funkčné riešenie.Povrchová úprava strechy nízkoenergetického domu môže byť rôzna. Ekologickým variantom je, ktorá existuje vo viacerých prevedeniach - s extenzívnou, intenzívnou alebo polointenzívnou zeleňou. V prípade zelenej strechy je nutné použitie hydroizolácie na báze PVC, ďalšie vrstvy sa modifikujú na základe zvoleného typu zelene.Aktuálnym trendom sú domy s veľkými oknami, ktoré do interiéru púšťajú dostatok svetla a ponúkajú príjemný výhľad do záhrady či na terasu. Oknám sa oplatí venovať pozornosť nielen z dizajnového hľadiska, ale myslieť aj na to, aby v zime interiér nebol príliš chladný a v lete sa neprehrieval. Výberu okien sa preto treba venovať už v projektovej fáze.Štandardným riešením nízkoenergetických domov súPri ich montáži je podstatné napojenie okenného rámu na vzduchotesnú rovinu a tiež výber správnych spojovacích prostriedkov, ktoré zamedzia prenikaniu vonkajšieho vzduchu dovnútra.Ak zvolíte kvalitné okná a ich osadenie bude naozaj bezchybné, tepelné úniky by ste nemali pocítiť. Ani počas mrazivej zimy by sa povrchová teplota vnútorných skiel nemala dostať pod 18 °C. Pri kvalitne vyrobenom a zabudovanom okne nebudete cítiť, že by od okna "ťahalo", a to ani keď stojíte priamo pri ňom.Tepelnú pohodu môžete dosiahnuť aj vďaka správne zvolenej orientácii stavby. Moderné pasívne domy sú navrhované zväčša tak, aby boli presklené plochy orientované na juh, tým sa zabezpečí dostatok denného svetla aj v zime, zároveň slnečné lúče dom vyhrejú aj v chladnejších mesiacoch. Ak chcete v letných mesiacoch zabrániť prehrievaniu, už pri realizácii stavby myslite na kvalitné vonkajšie či vnútorné tienenie okien, ktoré dokáže znížiť vnútornú teplotu domu o niekoľko stupňov Celzia.Aby bol nízkoenergetický dom zdravý a ekologický aj zvnútra, ako povrchové riešenie vnútorných priečok zvoľte sadrové omietky a stierky. je prírodný produkt, ktorý je pre zdravie neškodný a zároveň ekologický. Jednoducho sa s ňou pracuje a rýchlo schne a dokončenie domu rozhodne nezdrží.Sadrové omietky a stierky Rigips sa dajú použiť prakticky na všetkých pevných stavebných podkladoch, stenách a stropoch. Okrem toho sú sadrové omietky a stierky RIMANO dokonale hladké, netreba ich brúsiť a dajú sa ľubovoľne dokončiť - môžete ich namaľovať, vytapetovať alebo na ne uložiť obklad.Ich veľkou výhodou je aj regulácia vlhkosti, ktorá sa v dome prirodzene vyskytne ako dôsledok vetrania, varenia či sprchovania. Sadra dokáže nadbytočnú vlhkosť nielen pohltiť, ale ju cez póry aj naspäť vylúčiť, ak je vzduch príliš suchý.Vďaka nízkej tepelnej vodivosti sú steny so sadrovými omietkami na dotyk teplé, zabraňujú tiež statickému náboju a nepriťahujú prach. Z hľadiska celkovej bezpečnosti stavby je dôležitá aj protipožiarna bezpečnosť stierok. Pri tvrdnúcom procese stierky sa spája časť vody so sadrou, ktorá zostáva v sadre naviazaná v kryštalickej forme. V prípade požiaru sa voda postupne uvoľňuje a tak zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí, kde boli sadrové omietky a stierky aplikované.Ak plánujete v blízkej budúcnosti stavbu domu a zdá sa vám, že práve nízkoenergetický dom je pre vás vhodným riešením, doterajšie skúsenosti, trendy v stavebníctve, ale aj vyhliadky do budúcnosti a neustála potreba siahať po ekologických a úsporných riešeniach vaše rozhodnutie určite podporujú, Nezabudnite však na skutočne udržateľné riešenia, ktoré umožnia, aby bol váš dom minimálnou záťažou pre planétu, ale maximálnym pohodlím pre vás a vašu rodinu.Informačný servis