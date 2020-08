Dvom ženám sa v mori prevrátil kajak, na pomoc im prišiel portugalský prezident (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2020 (Webnoviny.sk) - Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa pomohol so záchranou dvoch žien, ktorým sa neďaleko pláže v Algarve prevrátil kajak.Sedemdesiatjedenročný politik v sobotu na pláži Praia do Alvor novinárom povedal, že ženy zavial do zátoky zo susednej pláže silný vietor.Inému mužovi na vodnom skútri sa podarilo odtiahnuť kajak na breh. Prezident sa poďakoval za pomoc pri záchrane a upozornil ženy, aby boli v budúcnosti opatrnejšie.Prezident trávi dovolenku vo viacerých oblastiach s cieľom podporiť tamojší turizmus, ktorý negatívne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Algarve je obľúbená turistická destinácia, do ktorej mieri počas leta najviac dovolenkárov z Veľkej Británie.