Policajné psy dostali na letisku v Dubaji novú úlohu, budú zisťovať prítomnosť koronavírusu

Test je jednoduchý a veľmi rýchly

Výcvik prebieha aj v Británii a Francúzsku

17.8.2020 (Webnoviny.sk) - Psy na letiskách nie sú ničím výnimočným. Dosiaľ boli štvornohí pomocníci užitoční pri identifikácii osôb či vyhľadávaní drog. Najnovšie do "psieho portfólia" pribudla ďalšia aktivita.Letisko v Dubaji bude prvým na svete, kde budú psy zisťovať prítomnosť koronavírusu. Dosiaľ túto novinku odskúšali počas štyroch stoviek skúšobných testov s úspešnosťou 91 %. Obdivuhodné bolo taktiež ich tempo, špeciálne vycvičené psy potrebovali na odhalenie koronavírusu iba niekoľko minút.Podľa expertov je test veľmi jednoduchý a neinvazívny. Spočíva v odobratí vône do špeciálnej nádobky. Psy pritom zostávajú zatvorené v samostatnej miestnosti a neprídu do kontaktu s pasažiermi."Keď bude vzorka pozitívna, pes sa pred ňu postaví. Všetko zaberie iba pár minút," vysvetľuje Salah Khalifa Al Mazrouei, veliteľ špeciálnej psej jednotky.Podobné výcviky už podľa webu Wirtualna Polska uskutočňujú aj vo Veľkej Británii a Francúzsku. V druhej spomenutej krajine priniesli výsledky zozbierané v testovacej fázy až stopercentnú úspešnosť."Spojené arabské emiráty sú prvé na svete, ktoré využívajú policajné psy na detekciu koronavírusu. Sme v priamom kontakte s Veľkou Britániou a Francúzskom, aby sme pokračovali vo výcviku," dodal Salah Khalifa Al Mazrouei.