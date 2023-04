Dvorský je v útočnom pásme hrozbou a smrtiacou silou, myslí si hokejový expert a vyzdvihol aj Honzeka

Dvorský má šikovné ruky

7.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský má za sebou vydarenú sezónu v druhej najvyššej švédskej súťaži mužov, vďaka čomu je stále najväčší adept na post slovenskej jednotky na tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL.Zámorský expert Peter Baracchini z portálu The Hockey Writers zaradil 17-ročného Zvolenčana na 12. miesto vo svojom najnovšom preddraftovom rebríčku. V prvom kole podľa neho zaznie aj meno útočníka Samuela Honzeka (23. priečka).Dvorský bol najproduktívnejší hráč do 18 rokov v základnej časti tejto sezóny HockeyAllsvenskan, v 38 zápasoch v drese tímu AIK Štokholm nazbieral 14 bodov (6+8). V siedmich dueloch play-off nebodoval. Počas ročníka si zahral aj za tímy AIK do 18 a do 20 rokov."Je všestranná hrozba a smrtiaca sila v útočnom pásme. Má šikovné ruky a silnú aj presnú strelu zápästím. Rozdáva tiež presné prihrávky. Otázne sú jeho korčuliarske schopnosti a rýchlosť, ale ak naplní svoj potenciál, bude veľmi nebezpečný," napísal Baracchini o mladom centrovi.Osemnásťročný krídelník Honzek zaujal odborníkov hneď v jeho prvej sezóne v zámorí. V 43 dueloch základnej časti za tím kanadskej juniorskej WHL Vancouver Giants zaznamenal 56 bodov (23+33) a v doterajších troch zápasoch play-off raz skóroval."So svojím talentom patrí do prvého kola draftu. Je robustný, veľmi pracovitý, energický a súťaživý. Korčuľuje dobre vzhľadom na svoju postavu a má výborne ofenzívne zručnosti. Aj keď pre zranenie na MS juniorov vynechal nejaký čas, nazbieral 56 bodov v 43 zápasoch," vyzdvihol expert rodáka z Trenčína.Baracchini predpovedal kompletné poradie v prvých troch kolách tohtoročného draftu NHL, medzi prvými 96 hráčmi bude podľa neho dokopy päť Slovákov.V druhom kole zaradil na 40. priečku útočníka Alexa Čiernika a na 57. pozíciu obrancu Maxima Štrbáka , v treťom kole dal na 73. post útočníka Martina Mišiaka