Slováci začnú oficiálnu prípravu na MS v hokeji 2023, taký plný tím na jej začiatku ešte nikdy nebol

Zostava sa bude meniť

Negatívna bilancia





Nominácia na prípravné zápasy proti Švajčiarom (zdroj: SZĽH):



Brankári: Šimon Latkóczy, Samuel Hlavaj, Matej Tomek



Obrancovia: Michal Beňo, Daniel Gachulinec, František Gajdoš, Martin Gernát, Andrej Golian, Adam Jánošík, Michal Ivan



Útočníci: Jozef Baláž, Viliam Čacho, Peter Cehlárik,Martin Faško-Rudáš, Adrián Holešinský, Marek Hrivík, Andrej Kollár, Andrej Kudrna, Róbert Lantoši, Mário Lunter, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč, Šimon Petráš, Alex Tamáši





6.4.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú na Veľkonočný pondelok v Bratislave oficiálnu prípravu na tohtoročné majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige.Tréner Craig Ramsay by mal mať k dispozícii 24 hráčov, z toho troch brankárov, siedmich obrancov a 14 útočníkov. Debutantmi v národnom tíme sú brankár Šimon Latkóczy , obranca František Gajdoš a útočník Šimon Petráš Slováci odohrajú v piatok 14. apríla úvodný prípravný zápas proti Švajčiarom vo Vispe (19.45 h) a o deň neskôr sa stretnú s rovnakým súperom v Porrentruy (17.00 h)."Nikdy sme nemali taký plný tím v tejto fáze prípravy. Väčšinou sme mali problém zostaviť nomináciu a mať v nej dostatok hráčov. Teraz budeme mať niekoľkých navyše, čo je fajn, keďže máme v tíme chlapcov ako Cehlárik či Hrivík. Nechceme im naložiť na plecia priveľa od začiatku prípravy, budú pre nás dôležití v máji na majstrovstvách sveta. Príležitosť vhupnúť do toho a ukázať svoje prednosti sa naskytla mladým chlapcom, ale aj skúsenému útočníkovi Andrejovi Kudrnovi. Naša zostava sa bude meniť, určite však nie spôsob hry, ktorým sa budeme prezentovať. Budeme vyvíjať tlak na súpera, korčuľovať a útočiť, nie ustráchane brániť," povedal Ramsay o nominácii pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Slovenskí hokejisti odohrali proti Švajčiarom doposiaľ 73 zápasov, v ktorých zaznamenali 29 triumfov a 39 prehier."Proti Švajčiarsku sme odohrali niektoré z našich najlepších zápasov. Dokonca aj tie, v ktorých sme prehrali. Veľa sme sa v nich naučili. Švajčiari sú schopní korčuľovať rovnako rýchlo ako my, možno ešte rýchlejšie. V ostatných rokoch urobili kus dobrej roboty ohľadom budovania svojho programu. Na Slovensku sa snažíme o to isté - budovať náš systém. Vždy vravím, že môžeme prekorčuľovať každého súpera a Švajčiari si dozaista myslia to isté. Mal by to byť dobrý a najmä rýchly hokej. Uvidíme, komu sa tentoraz podarí streliť viac gólov," uviedol 72-ročný kanadský kouč k prvému súperovi v príprave na MS 2023.