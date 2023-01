Dvorský má prirodzený talent a Gajana si zamilovali skauti. Expert tvrdí, že v prvom kole draftu NHL uspejú štyria Slováci

Honzeka zastavilo zranenie

Posledným do partie je Čiernik

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský je aj v polovici aktuálnej sezóny najväčší kandidát na post najvyššie umiestneného Slováka na tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL. Otázka je, ktorí krajania ho doplnia a koľkí prídu na rad ešte v prvom kole.Podľa experta Stevea Ellisa z portálu Daily Faceoff si kluby profiligy vyberú troch slovenských hokejistov v úvodnej časti draftu a ďalšieho v závere štvrtej desiatky.Dvorského zaradil vo svojom rebríčku na 11. miesto, útočníka Samuela Honzeka na 23. pozíciu, brankára Adama Gajana na 32. a útočníka Alexa Čiernika na 38. priečku."Dvorský si urobil meno už na Hlinka Gretzky Cupe 2021, kde doviedol Slovákov k zisku striebra. Má za sebou aj dva nevýrazné juniorské svetové šampionáty a v ostatných dvoch sezónach bol vo švédskom klube AIK Štokholm priemerný. Má však prirodzený talent, jednu z najlepších striel a je veľmi kreatívny bez toho, aby stratil puk. Často sa zdá, že len zbiera minúty na ľade a nehrá naplno, preto klesol v rebríčkoch z pozícií v prvej päťke. Z hľadiska čistého talentu je na tom dobre," napísal Ellis o 17-ročnom centrovi zo Zvolena."Honzek vynechal väčšinu MSJ pre zranenie a nebude hrať ešte aspoň mesiac. Je to veľká rana pre útočníka, ktorý vletel do WHL a dal o sebe vedieť, počas dvoch týždňov zaznamenal štyri viacbodové zápasy. Je robustný, ale na ľade pôsobí ako oveľa menší a je rýchly aj šikovný. Je všestranný tvorca hry a má tiež dobrú strelu. Bude zaujímavé sledovať, ako ukončí sezónu po návrate do akcie," uviedol expert k 18-ročnému Trenčanovi, ktorý hráva za tím Vancouver Giants.Gajan nepatril pred ostatnými MS hokejistov do 20 rokov k adeptom na vysoké priečky na drafte, ale výkonmi na turnaji upútal pozornosť."Možno je to odvážna voľba, ale skauti, s ktorými som sa počas MSJ rozprával, si Gajana zamilovali a mnohí ho považujú za neobrúsený diamant. Vlani ho nikto nedraftoval, ale v NAHL a USHL dal o sebe vedieť a na šampionáte sa pripojil ku slovenskému tímu ako tretí brankár. Čoskoro sa stal jednotkou a trápil Kanaďanov aj Američanov. Nie je veľmi veľký, čo mu trochu škodí, ale má excelentnú pohyblivosť a stále sa zlepšuje," myslí si Ellis o 18-ročnom Popradčanovi.Medzi 70 najvyššie draftovaných hráčov v tomto roku zaradil Ellis ako posledného zo Slovákov 18-ročného krídelníka Čiernika."Syn bývalého hráča NHL Ivana Čiernika hral na medzinárodnej úrovni vynikajúco a má slušné štatistiky vo švédskej juniorke. Najviac pôsobivé je to, že si viackrát zahral v druhej najvyššej mužskej súťaži a skóroval v dvoch zo štyroch januárových zápasov v drese Västerviksu. S pukom na hokejke je vždy sebavedomý a nerád korčuľuje bez neho," skonštatoval odborník o kmeňovom hráčovi Södertälje SK.