Ramsay sa vrátil na Slovensko, výkony hokejistov na MS do 20 rokov ho nadchli a naštartovali (video)

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Po mesiaci v USA na na Slovensko vrátil tréner hokejovej reprezentácie Craig Ramsay Skúsený kanadský kouč v domácom prostredí čerpal novú energiu na ďalšiu časť sezóny, už v prvej polovici februára totiž jeho zverenci absolvujú dve prípravné stretnutia proti výberu Nemecka, hrať sa bude 8. a 9. februára v Michalovciach resp. Košiciach."Strávil som doma zopár pekných chvíľ. Prekvapujúco, v Tampe bolo na Vianoce chladnejšie než v Bratislave. Mohol som si zahrať golf, no musel som absolvovať zopár návštev u lekára, aby som si dal skontrolovať nejaké veci, ktoré sme predtým museli zreparovať. Po náročnej kombinácii letov som ešte trošku unavený, ale rozhodne som pripravený vrátiť sa do práce," cituje Ramsayho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Doma v USA sa síce cítil veľmi dobre, no tešil sa návrat na Slovensko."Možnosť byť opäť v slovenskom byte, zísť dolu schodmi a pozdraviť sa s recepciou, následne zamieriť do kancelárie a pracovať - toto všetko vyvoláva vo mne veľa skvelých spomienok a zakaždým ma prinúti tešiť sa na Slovensko o to viac. Vždy sa teším na túto postupnosť," priznal Ramsay.Kanadský kouč počas pobytu doma pozorne a s radosťou sledoval účinkovanie Slovákov na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade. Mladí Slováci tam vo štvrťfinále potrápili favorizovaný domáci výber."Mal som možnosť sledovať výkony našich chlapcov na juniorskom šampionáte. Videl som, ako skvele sa prezentovali. Ich výkony ma uistili, že sme za posledných pár rokov priniesli do slovenského hokeja mnoho kvalitných prvkov. Zároveň ma nadchli a naštartovali. Chcem pokračovať v rozvoji, chcem si byť istý, že neustúpime z vydobytých pozícií. Verím, že opäť nájdeme mladých hráčov počas najbližších prípravných zápasov. Potrebujeme ich priniesť do tímu,“ poznamenal Ramsay.Na spomenuté februárové súboje povolal do národného tímu aj piatich nováčikov - Eugena Rabčana, Branislava Ligasa, Dávida Romaňáka, Adama Lukošíka a Pavla Funteka. Čo od nich očakáva?"Presne to isté, čo od každého iného. Musia hrať rýchlo. Musia správne využívať svoje hokejky a všetci sa musia snažiť streliť gól. A ešte si musia dať pozor na jednu vec, ktorú sa snažíme zastaviť. Ide o cúvanie pred súperom v strednom pásme. To je neprípustné. Musíme sa snažiť získať puk napádaním, vysokým forčekingom, naháňaním súpera, vytváraním tlaku odzadu. Ak hráčov presvedčíme, že je správne robiť tieto veci, som si istý, že si ich osvoja a naplno predvedú svoje hokejové zručnosti," dodal kanadský kouč slovenského hokejového tímu pre HockeySlovakia.sk.