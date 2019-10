Dwyer dostal dopingový trest a ukončil kariéru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. októbra (TASR) - Americký plavec Conor Dwyer ukončil profesionálnu kariéru krátko po tom, ako dostal trest na 20 mesiacov za doping.Zlatý medailista z OH 2012 a 2016 v štafete na 4x200 m voľným spôsobom a bronzový z Ria na 200 m v. sp. mal trikrát pozitívny test medzi 15. novembrom a 20. decembrom minulého roka, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu. Jeho trest platí retrospektívne od 21. decembra, čo znamená, že by nestihol budúcoročnú olympiádu v Tokiu.V stanovisku, ktoré zverejnil jeho právnik, Dwyer informoval, že išlo o "nešťastnú chybu".uviedol.Súd vo svojom rozhodnutí oznámil, že Dwyer pracoval s odborníkom na výživu, ktorý mu odporučil zaviesť pod kožu v oblasti bedra testosterónové prípravky, pričom veril, že je to v súlade s pravidlami. Informovala agentúra AP.