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 24hod.sk    Kultúra

25. septembra 2026

Dych vyrážajúca výstava, akú Európa ešte nevidela. Ašot Haas otvára v Zoya Museum LUXXXX Infinita


Tagy: Výstava

Autor svetovo oceneného projektu Resonance of Light chce svojou doteraz najväčšou výstavou prekonať sám seba. Dve desaťročia tvorby, desiatky exkluzívnych diel a priestor, ktorý sa mení s každým ...



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img 20260925 wa0003 676x390 25.9.2026 (SITA.sk) - Autor svetovo oceneného projektu Resonance of Light chce svojou doteraz najväčšou výstavou prekonať sám seba.


Dve desaťročia tvorby, desiatky exkluzívnych diel a priestor, ktorý sa mení s každým krokom diváka. Zoya Museum v areáli Elesko Wine Park v Modre otvára 27.9.2026 výstavu LUXXXX Infinita, najrozsiahlejšiu prehliadku tvorby vizuálneho umelca Ašota Haasa. Na ploche približne 1 300 m² sa rozprestrie svet, v ktorom sa klasická maľba a sklenené objekty stretávajú s kinetickými, svetelnými a kybernetickými plastikami reagujúcimi na pohyb návštevníka.


Výstava v číslach

  • Desiatky exkluzívnych diel

  • 20 rokov tvorby: najstaršie dielo vzniklo pred dvoma desaťročiami

  • 16 rokov a 8 mesiacov – toľko predstavuje súhrnný čas práce pri priemere jeden mesiac na dielo

  • viac ako 50 000 LED svetelných bodov

  • viac ako 1 000 metrov káblov ukrytých v dielach

  • cca 1 300 m² výstavnej plochy



Haasova posledná veľká výstava na Slovensku, Resonance of Light (2021), získala na medzinárodných MUSE Creative Awards v New Yorku zlato v kategórii výstavných zážitkov a presadila sa tak medzi projektmi z celého sveta. LUXXXX Infinita má ambíciu tento úspech prekonať.

„Resonance of Light bola pre mňa dôležitým míľnikom, ale vnímam ju ako jednu kapitolu. LUXXXX Infinita je celý príbeh dvadsať rokov nepretržitého hľadania, od hmoty k svetlu, od statického objektu k pohybu a od technológie k emócii. Chcem, aby divák odišiel s pocitom, že zažil niečo, čo doteraz nevidel,“ hovorí Ašot Haas.

Od plátna ku kybernetickej soche


Expozícia je koncipovaná ako cesta autorovým vývojom. Začína pri klasickom maliarskom plátne a postupne smeruje k dielam z optického akrylátu a optického skla, ku kinetickým objektom a napokon ku kybernetickým plastikám, ktoré využívajú autorský softvér a hardvér vyvinutý priamo v Haasovom ateliéri.

Ústredným motívom výstavy je nekonečno. V dielach sa objavuje prostredníctvom kruhu, čísla π, Fibonacciho postupnosti či zlatého rezu  - matematických princípov, ktoré autor pozoruje v prírode, vo svetle aj v štruktúrach živých organizmov.

„Technológia pre mňa nie je samoúčelný efekt. Snažím sa zmazať hranicu medzi technológiou a umením tak, aby sa stala prirodzenou a takmer neviditeľnou súčasťou diela. Podstatná zostáva myšlienka a schopnosť diela komunikovať s človekom,“ vysvetľuje Haas.

Divák ako spoluautor


Výstava má výrazný zážitkový charakter. V prítmí výstavných sál sa prelína svetlo, zvuk, pohyb a materiál do prostredia, ktoré sa mení podľa toho, kde divák stojí a ako sa pohybuje. Pri viacerých dielach môže návštevník priamo ovplyvňovať ich pohyb, svetlo či farebnosť – a stáva sa tak do istej miery ich spoluautorom.

„Keď som videla, čo Ašot pre LUXXXX Infinita pripravuje, bolo mi jasné, že vzniká niečo výnimočné nielen pre Zoya Museum Museum, ale aj pre celú slovenskú kultúrnu scénu. Výstava takéhoto rozsahu a technologickej úrovne sa na Slovensku doposiaľ nerealizovala. Verím, že sa stane významnou kultúrnou udalosťou, za ktorou budú návštevníci cestovať aj zo zahraničia,“ hovorí Iveta Ledecká, majiteľka Zoya Museum.

Ašot Haas (1981)


... patrí k najvýraznejším slovenským vizuálnym umelcom svojej generácie. Narodil sa v Moskve, od roku 1989 žije na Slovensku. Absolvoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave v odbore kameňosochárstvo a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde prešiel štyrmi ateliérmi – priemyselný dizajn, transport dizajn, sklo a socha, objekt, inštalácia.

Vo svojej tvorbe prepája výtvarné umenie s vedou, matematikou a technológiou; pracuje s optickým sklom a akrylátom, svetlom, zvukom, pohybom a kybernetikou.

Za projekt Resonance of Light získal spolu so spoločnosťou KVANT zlato na MUSE Creative Awards v New Yorku, v roku 2024 mu bolo udelené ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie. Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí a jeho diela sú zastúpené vo viacerých súkromných a verejných zbierkach.

Zoya Museum


... je súkromná galerijná inštitúcia otvorená v roku 2009 v areáli vinárskeho komplexu ELESKO Wine Park v Modre, na úpätí Malých Karpát. Zameriava sa na slovenské umenie druhej polovice 20. storočia a súčasnú slovenskú i svetovú tvorbu; súčasťou portfólia je aj rozsiahla zbierka diel Andyho Warhola.




Zdroj: SITA.sk - Dych vyrážajúca výstava, akú Európa ešte nevidela. Ašot Haas otvára v Zoya Museum LUXXXX Infinita © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Výstava
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