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25. septembra 2026
Miro Jaroš a Sima Magušinová spájajú rodiny Svetluškou, ich duet má strážiť detské sny – VIDEO, FOTO
Tagy: Videoklip
Miro Jaroš pri písaní skladby Svetluška myslel na deti, pre ktoré nemusí byť zaspávanie vždy jednoduché. Vymyslel preto malú nočnú pomocníčku, ktorá ich môže sprevádzať na ceste do ríše ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Miro Jaroš pri písaní skladby Svetluška myslel na deti, pre ktoré nemusí byť zaspávanie vždy jednoduché. Vymyslel preto malú nočnú pomocníčku, ktorá ich môže sprevádzať na ceste do ríše snov.
Obľúbený spevák Miro Jaroš opäť prekvapil. Tentoraz vymenil tanečnú energiu za pokoj, nehu a pocit bezpečia a fanúšikom doprial nádhernú uspávanku, ktorú nahral s jedným z najkrajších slovenských hlasov.
Miro pri písaní skladby Svetluška myslel na deti, pre ktoré nemusí byť zaspávanie vždy jednoduché. Vymyslel preto malú nočnú pomocníčku, ktorá ich môže sprevádzať na ceste do ríše snov.
„Predstavoval som si postavičku, pri ktorej by sa deťom ľahšie zaspávalo. Svetluška mi prišla ako ideálna pomocníčka. Má vlastné svetielko, ktorým im môže posvietiť na cestu do ríše fantázie. Chcel som, aby sa v nej cítili bezpečne deti aj dospelí,“ vysvetľuje spevák.
Keď s producentom Randym Gnepom dokončili demo, pri výbere hosťujúcej speváčky mali jasno takmer okamžite. Skladbu poslali Sime Magušinovej, ktorá pozvanie prijala bez váhania. O pár dní neskôr už do nej nahrala svoj hlas. Hudobnú podobu Svetlušky zároveň obohatila Ľudová hudba Stana Baláža.
„Je to úplne iná pesnička než ostatné v mojom repertoári. Veľmi sa mi páči, ako ľudové prvky fungujú v pomalej uspávankovej atmosfére a ako sa text s hudbou dopĺňajú. Simonkin prejav do nej navyše priniesol presne tú nehu, ktorú som tam od začiatku chcel mať,“ hovorí Miro.
K Svetluške vznikol aj rozprávkový videoklip v réžii Pierra Lexisa. Prepája hrané zábery s animovaným svetom a jeho hlavnou detskou hrdinkou je Dorotka.
Práve podľa nej vznikla aj jej rozprávková animovaná podoba. Keď Dorotka vstúpi do ríše fantázie, nechýba jej ani obľúbený plyšový medvedík. Spoločne sa vydávajú na dobrodružstvá, ktoré prepájajú skutočný svet s tým, ktorý sa odohráva v detskej predstavivosti. Na animovanej časti videoklipu vytvorenej pomocou AI spolupracoval tvorca Tomáš Jevčík.
Čarovná atmosféra však panovala aj priamo na nakrúcaní. Štáb pri vode čakal na zotmenie, medzi leknami sa občas objavila rybka a o pozornosť sa hlásili žaby aj menej vítané komáre. Pokojnú náladu Svetlušky pritom počas prestávok pravidelne vystriedal smiech. „So Simonkou sme sa v niektorých chvíľach nevedeli prestať smiať. Myslím, že režisér z toho nebol úplne nadšený, ale jednoducho sme si nemohli pomôcť,“ spomína Miro s úsmevom.
Jedným zo spontánnych momentov, ktoré si zo sebou z nakrúcania odniesol, bol aj Simin tanec. Keď sa počas nakrúcania sama od seba roztancovala, Mirovi pripomenula jeho mamu. „Bolo v tom niečo veľmi prirodzené a slobodné. Presne takúto spontánnosť mala aj moja mama. Pre mňa to bol jeden z najkrajších momentov celého večera a kúsok z toho tanca sa dostal aj do výsledného videoklipu,“ vyznáva sa spevák.
Symbolický moment prišiel na konci nakrúcania. Sima odišla o niečo skôr, aby doma stihla večerné uspávanie svojho dieťaťa. Miro zatiaľ dokončil zostávajúce zábery bez nej. Práve táto situácia podľa neho dokonale vystihla podstatu celej skladby.
„Veľmi sa mi na Simonke páči, aké miesto má v jej živote rodina. Chcela stihnúť svoje dieťa pred spaním uložiť a z môjho pohľadu to bolo naozaj silné a krásne. Rodina znamená pre ňu viac než práca. A preto ju mám rád. Celý deň bol veľmi spontánny a emotívny, rád naň spomínam,“ približuje spevák.
Svetluška má podľa Mira pokračovať presne tam, kde sa jej príbeh počas nakrúcania začal. V rodinách, v detských izbách a počas chvíľ, keď sa deň pomaly končí a prichádza čas na posledné objatie, rozprávku a dobrú noc.
„Želám si, aby priniesla malým aj veľkým veľa pohody a stala sa aspoň na chvíľočku súčasťou večerných objatí na dobrú noc. Z výsledku sme obaja nadšení a verím, že naša Svetluška bude dobre robiť svoju prácu – ochraňovať sníčky nás všetkých,“ dodáva Miro.
Svetluška je prvým singlom z pripravovaného uspávankového albumu Mira Jaroša Rýchlo do postieľok, ktorý vyjde už 16. októbra 2026. A zdá sa, že nežný duet so Simou Magušinovou je iba prvou ochutnávkou toho, čo si Miro pre svojich fanúšikov pripravil.
Spevák zatiaľ detaily necháva pod rúškom tajomstva. „Fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Vzniklo niečo naozaj výnimočné. Príde čas a prezradím vám viac,“ odkazuje, pričom už čoskoro odhalí aké ďalšie príbehy, hlasy, melódie a prekvapenia čakajú na deti aj ich rodičov, keď večer zhasnú svetlá.
Niečo ďalšie však Miro predsa len odhalil už pri príležitosti vydania prvého singlu z očakávaného albumu. V predpredaji obľúbený spevák ponúkol modré, ružové a dokonca aj svietiace platne, CD aj magnetofónovú kazetu, ktoré si medzi fanúšikmi našli svojich priaznivcov.
Zdroj: SITA.sk - Miro Jaroš a Sima Magušinová spájajú rodiny Svetluškou, ich duet má strážiť detské sny – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obľúbený spevák Miro Jaroš opäť prekvapil. Tentoraz vymenil tanečnú energiu za pokoj, nehu a pocit bezpečia a fanúšikom doprial nádhernú uspávanku, ktorú nahral s jedným z najkrajších slovenských hlasov.
Miro pri písaní skladby Svetluška myslel na deti, pre ktoré nemusí byť zaspávanie vždy jednoduché. Vymyslel preto malú nočnú pomocníčku, ktorá ich môže sprevádzať na ceste do ríše snov.
„Predstavoval som si postavičku, pri ktorej by sa deťom ľahšie zaspávalo. Svetluška mi prišla ako ideálna pomocníčka. Má vlastné svetielko, ktorým im môže posvietiť na cestu do ríše fantázie. Chcel som, aby sa v nej cítili bezpečne deti aj dospelí,“ vysvetľuje spevák.
Keď s producentom Randym Gnepom dokončili demo, pri výbere hosťujúcej speváčky mali jasno takmer okamžite. Skladbu poslali Sime Magušinovej, ktorá pozvanie prijala bez váhania. O pár dní neskôr už do nej nahrala svoj hlas. Hudobnú podobu Svetlušky zároveň obohatila Ľudová hudba Stana Baláža.
„Je to úplne iná pesnička než ostatné v mojom repertoári. Veľmi sa mi páči, ako ľudové prvky fungujú v pomalej uspávankovej atmosfére a ako sa text s hudbou dopĺňajú. Simonkin prejav do nej navyše priniesol presne tú nehu, ktorú som tam od začiatku chcel mať,“ hovorí Miro.
Dievčatko, ktoré vstúpi do rozprávky
K Svetluške vznikol aj rozprávkový videoklip v réžii Pierra Lexisa. Prepája hrané zábery s animovaným svetom a jeho hlavnou detskou hrdinkou je Dorotka.
Práve podľa nej vznikla aj jej rozprávková animovaná podoba. Keď Dorotka vstúpi do ríše fantázie, nechýba jej ani obľúbený plyšový medvedík. Spoločne sa vydávajú na dobrodružstvá, ktoré prepájajú skutočný svet s tým, ktorý sa odohráva v detskej predstavivosti. Na animovanej časti videoklipu vytvorenej pomocou AI spolupracoval tvorca Tomáš Jevčík.
Čarovná atmosféra však panovala aj priamo na nakrúcaní. Štáb pri vode čakal na zotmenie, medzi leknami sa občas objavila rybka a o pozornosť sa hlásili žaby aj menej vítané komáre. Pokojnú náladu Svetlušky pritom počas prestávok pravidelne vystriedal smiech. „So Simonkou sme sa v niektorých chvíľach nevedeli prestať smiať. Myslím, že režisér z toho nebol úplne nadšený, ale jednoducho sme si nemohli pomôcť,“ spomína Miro s úsmevom.
Jedným zo spontánnych momentov, ktoré si zo sebou z nakrúcania odniesol, bol aj Simin tanec. Keď sa počas nakrúcania sama od seba roztancovala, Mirovi pripomenula jeho mamu. „Bolo v tom niečo veľmi prirodzené a slobodné. Presne takúto spontánnosť mala aj moja mama. Pre mňa to bol jeden z najkrajších momentov celého večera a kúsok z toho tanca sa dostal aj do výsledného videoklipu,“ vyznáva sa spevák.
Uspávanku vystriedalo skutočné uspávanie
Symbolický moment prišiel na konci nakrúcania. Sima odišla o niečo skôr, aby doma stihla večerné uspávanie svojho dieťaťa. Miro zatiaľ dokončil zostávajúce zábery bez nej. Práve táto situácia podľa neho dokonale vystihla podstatu celej skladby.
„Veľmi sa mi na Simonke páči, aké miesto má v jej živote rodina. Chcela stihnúť svoje dieťa pred spaním uložiť a z môjho pohľadu to bolo naozaj silné a krásne. Rodina znamená pre ňu viac než práca. A preto ju mám rád. Celý deň bol veľmi spontánny a emotívny, rád naň spomínam,“ približuje spevák.
Svetluška má podľa Mira pokračovať presne tam, kde sa jej príbeh počas nakrúcania začal. V rodinách, v detských izbách a počas chvíľ, keď sa deň pomaly končí a prichádza čas na posledné objatie, rozprávku a dobrú noc.
„Želám si, aby priniesla malým aj veľkým veľa pohody a stala sa aspoň na chvíľočku súčasťou večerných objatí na dobrú noc. Z výsledku sme obaja nadšení a verím, že naša Svetluška bude dobre robiť svoju prácu – ochraňovať sníčky nás všetkých,“ dodáva Miro.
Svetluška je len začiatok. Miro chystá ďalšie prekvapenia
Svetluška je prvým singlom z pripravovaného uspávankového albumu Mira Jaroša Rýchlo do postieľok, ktorý vyjde už 16. októbra 2026. A zdá sa, že nežný duet so Simou Magušinovou je iba prvou ochutnávkou toho, čo si Miro pre svojich fanúšikov pripravil.
Spevák zatiaľ detaily necháva pod rúškom tajomstva. „Fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Vzniklo niečo naozaj výnimočné. Príde čas a prezradím vám viac,“ odkazuje, pričom už čoskoro odhalí aké ďalšie príbehy, hlasy, melódie a prekvapenia čakajú na deti aj ich rodičov, keď večer zhasnú svetlá.
Niečo ďalšie však Miro predsa len odhalil už pri príležitosti vydania prvého singlu z očakávaného albumu. V predpredaji obľúbený spevák ponúkol modré, ružové a dokonca aj svietiace platne, CD aj magnetofónovú kazetu, ktoré si medzi fanúšikmi našli svojich priaznivcov.
Zdroj: SITA.sk - Miro Jaroš a Sima Magušinová spájajú rodiny Svetluškou, ich duet má strážiť detské sny – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Videoklip
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