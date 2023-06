Dýchate nosom? Ak áno, upevňujete tak svoje zdravie či radosť z intímnych chvíľ

1. Atraktívnejší vzhľad

2. Kvalitnejší sexuálny život

3. Pevnejšie zdravie

7.6.2023 (SITA.sk) -Hoci by sme mali správne dýchať len nosom, existuje významné percento ľudí, ktorí dýchajú výlučne ústami. Medzi populáciou je rozšírený aj mýtus, že správne dýchanie pozostáva z vdychovania nosom a výdychu ústami. Takéto dýchanie je pritom príznačné v spánku a počas fyzickej aktivity. Čo teda dosiahneme, ak začneme dýchať iba nosom?Podľa Madsa Tömörkènyiho, dánskeho vedca venujúceho sa dlhovekosti a biomechanike, dýchanie nosom môže zmeniť štruktúru svalov tváre, a tak ju urobiť časom atraktívnejšou. "Dýchanie ústami spôsobuje nedostatočnú stimuláciu dolnej čeľuste a nadmernú stimuláciu lícnych svalov, takže tvár vyzerá dlhšie a nos môže prejsť neatraktívnymi zmenami," uviedol. Dýchanie ústami má tiež negatívny vplyv na ústnu dutinu. Nielenže zhoršuje stav zubov a ďasien, ale vedie aj k častejšiemu praskaniu pier a ústna dutina vysychá. To všetko môže viesť až ku chronickému zápachu z úst.Dýchanie nosom môže zlepšiť aj náš sexuálny život. Keďže počas dýchania nosom je priestor na prívod vzduchu menší, zapája sa do neho aj bránica. Jej zvýšená aktivita potom posilňuje ďalšie zložky tzv. hlbokého stabilizačného systému, do ktorého patria aj svaly panvového dna. "Ukázalo sa, že posilnené svaly panvového dna zlepšujú sexuálny zážitok nielen u žien, ale aj u mužov. Oslabenie týchto svalov u mužov je spojené napríklad s problémami s erekciou, u žien môže spôsobiť bolesť pri penetrácii. Naopak, posilnené panvové dno vedie k lepšiemu sexu a častejšiemu a ľahšiemu orgazmu," hovorí Veronika Kubíčková sexpertka z e-shopu Ruzovyslon.sk , ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Dýchanie nosom pomáha tešiť sa z celkového lepšieho zdravia. Zvyšuje sa ním príjem kyslíka a zlepšuje sa krvný obeh, zvyšuje sa kapacita pľúc a prietok krvi do tepien, žíl a nervov. Riasinkový epitel nosovej sliznice funguje ako filter prachu, nečistôt, mikróbov, vírusov a alergénov, čím sa znižuje celkové zníženie chorobnosti a riziko alergií a sennej nádchy. Ukázalo sa tiež, že techniky pomalého nosového dýchania znižujú stres a vysoký krvný tlak.