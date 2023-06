Slovensko využilo z eurofondov 10 miliárd eur, rok 2023 je kľúčový na ukončenie programov

Stav implementácie investičných fondov

Efektívne čerpanie eurofondov

7.6.2023 (SITA.sk) - Slovensko využilo zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 31. máju tohto roka 10,21 mld. eur. Predstavuje to 70,41 % z celkovej alokácie desiatich operačných programov 14,5 mld. eur.Zostáva tak vyčerpať ešte 4,29 mld. eur, pričom čerpanie je možné až do marca 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania záverečných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na Ministerstvo financií SR Vyplýva to z informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorú v stredu schválila vláda. Tieto údaje nezahŕňajú, ktorý je možné čerpať až do konca roka 2025.Riadiace orgány programov na ministerstvách sú plne zodpovedné za ich efektívne riadenie a implementáciu. Rok 2023 je pre ne kľúčový na zabezpečenie riadneho ukončovania programov.„V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý je na úrovni 102,38 %, je zároveň kľúčové, aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023,“ uvádza sa v materiáli.Efektívne čerpanie eurofondov tak do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli.