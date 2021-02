Dychová skúška vodiča kamiónu z tragickej nehody pri Ružomberku bola negatívna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dychová skúška u 46-ročného vodiča kamiónu z tragickej nehody z 26. februára pri Ružomberku bola negatívna. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Radko Moravčík V piatok 26. februára po 15:00 sa pri Ružomberku zrazili osobný automobil s nákladným vozidlom, keď vodič osobného automobilu prešiel do protismeru. Zraneniam na mieste podľahol.Príčina, pre ktorú prešiel 32-ročný zosnulý vodič osobného auta do protismeru, zatiaľ nie je známa, jeho telo bude podrobené pitve. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.Cesta bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Policajti následne cestnú premávku riadili a usmerňovali striedavo do voľného jazdného pruhu.