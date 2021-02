Požiadavka advokátov na zaradenie do kritickej infraštruktúry je podľa ministerstva legitímna

Vyše päťtisíc advokátov

Rozšírenie možnosti komunikácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR vníma požiadavku advokátov, aby boli zaradení do kritickej infraštruktúry, ako legitímnu. Ako pre agentúru potvrdil rezort, o prípadných možnostiach však potrebujú hovoriť aj s Ministerstvom zdravotníctva SR Slovenská advokátska komora (SAK) poslala list ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej Za ľudí ) a požiadala ju, aby advokátov zaradila do kritickej infraštruktúry. Mali by tak možnosť dať sa zaočkovať prednostne.Advokácia je podľa SAK prirodzenou súčasťou justície a nevyhnutnou súčasťou schopnosti garantovať funkčnosť právneho štátu.„Súčasne treba vnímať, že počet advokátov je vyše 5-tisíc a faktom je, že každý z nich v inej miere a v inom rozsahu vykonáva úkony, ktoré môžu mať vyšší potenciál rizikovosti s ohľadom na pandémiu. Preto podobne, ako pri sudcoch, ktorých je vyše tisíc, treba vyhodnotiť, pri ktorých advokátoch - ak teda robiť prednostné poradie - by to prichádzalo do úvahy,“ vysvetlil rezort spravodlivosti.Ministerstvo sa vyjadrilo aj k rozšíreniu možnosti komunikácie medzi obhajcami a ich klientmi v ústavoch na výkon väzby. Ako uviedli, v súčasnosti sú konzultácie zabezpečené prostredníctvom telefónov.„Naďalej ale platí, že technické riešenie rozširovania komunikácie na ďalšie platformy je reálne, vyžaduje si však legislatívne a technické úpravy a rovnako zabezpečenie finančných prostriedkov pre tento rozvoj. Ministerka spravodlivosti daný projekt podporuje a snaží sa ho dotiahnuť do konca,“ dodalo ministerstvo spravodlivosti.