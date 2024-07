Dymiaci notebook spôsobil v lietadlo poplach, ľudia boli evakuovaní pomocou evakuačnej šmýkačky

13.7.2024 (SITA.sk) - Dymiaci notebook v taške cestujúceho podnietil v piatok evakuáciu lietadla American Airlines smerujúceho z medzinárodného letiska v San Franciscu do Miami.Jedna osoba utrpela pri vystupovaní ľahké zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice, uviedla letecká spoločnosť. Cestujúci boli evakuovaní pomocou evakuačnej šmýkačky a nástupného mosta.Podľa hasičského zboru v San Franciscu, ktorý sa incidentom zaoberal, hlásili ľahké zranenia aj ďalší dvaja cestujúci.Posádka si všimla dymiaci notebook vo chvíľach, keď pasažieri nastupovali do lietadla, uviedla letecká spoločnosť. Let sa pod vplyvom evakuácie oneskoril.